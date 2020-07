"Me encanta que seas así, bien imbécil", el tenso cruce entre Espert y Brancatelli

El economista José Luis Espert y el periodista Diego Brancatelli protagonizaron un fuerte cruce cuando debatían sobre la actualidad económica ante la crisis que desencadenó la pandemia por el coronavirus.

"Me encanta que seas así, bien imbécil", le dijo el ex candidato a presidente al panelista de "Intratables".

Cruzando dulces palabras con Brancatelli#LunesIntratable pic.twitter.com/bX1gMg6tiE — Jose Luis Espert (@jlespert) July 28, 2020

Espert hablaba de los distintos precios que hoy tiene el dólar en la Argentina, pero el periodista lo interrumpió para decir que los economistas como él cambian el punto de medición: "Si el dólar está a $ 74 se quejan, si está a $ 137 está mal. Dicen que un dólar es ficticio, que nada es real".

Frente a los dichos de Brancatelli, Espert contestó: "Dije que el dólar verdadero es el que te dice el mercado donde no hay control del Gobierno, donde flota libremente la oferta y la demanda", explicó.

Brancatelli siguió: "Par "vos siempre está todo mal, ¿qué harías?", preguntó.

"¿Te parece que no está todo mal?", respondió rápido Espert. Y continuó: "La peor caída del PBI de la historia, explosión del desempleo. Te voy a ir calificando cada cosa que vos decís. Yo no soy uno más. Está casi todo mal, es cierto. La crisis de la inoperancia de este Gobierno la paga la pobre gente que vos supuestamente defendés".

"Si yo fuera Guzmán, le diría al Presidente que este país no da más, que llame a la Corte, a los jefes de las principales bancadas del Congreso, todos los gobernadores, empresarios y sindicalistas. Pero te voy a decir lo que hay que acordar acá, no en el aire", enfatizó Espert.

Brancatelli recogió el guante y con ironía dijo: "Anote, Presidente, ¿eh?".

"Pará, Diego, si vos me empezás a agarrar para la joda yo te chacoteo todo lo que vos me preguntás. ¿Hablamos en serio o en joda? ¿Me río de las estupideces que vos decís o te tomo en serio?", fue la explosiva respuesta de Espert.

"La gente se ríe de lo que usted dice, si no, lo hubiesen votado", lanzó Brancatelli. Y el economista dijo: "No, no se ríe, todo lo contrario. No me corrás con esa porque yo te puedo decir que el 48% que lo votó a Alberto Fernández hoy se quiere cortar las venas. Vos sos una máquina de decir estupideces y me cortás. Es tu deporte, te gusta eso. A mí me encanta que seas así, bien imbécil", remató.