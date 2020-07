Qué dijo Dujovne ante el juez que lo investiga por las concesiones de peajes en el macrismo

El mismo día en que Guillermo Dietrich fue procesado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne se negó a responder preguntas pero declaró y presentó un escrito ante ese magistrado, próximo a jubilarse, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la renegociación de las concesiones de los peajes.

Antes de entregar un escrito ante Canicoba Corral, a quien reemplazará próximamente Julián Ercolini al frente del expediente, Dujovne realizó la siguiente declaración, en la que se desligó de cualquier responsabilidad sobre la acusación que recae en contra de él y otros exfuncionarios del macrismo.

“Voy a declarar y quisiera realizar la siguiente manifestación. Me encuentro en condiciones de aclarar, desde ya, que no tuve ninguna participación en el tema de la renegociación de contratos de concesión de autopistas, que es objeto de investigación en la presente causa".

"Ello, por la sencilla razón de que se consideró que la ley vigente al momento en que se requirió la participación del Ministerio de Hacienda, no le otorgaba intervención a dicha cartera, cosa que sí sucedía hasta diciembre de 2017. El Ministerio que yo dirigía no emitió ningún juicio de valor, ni tampoco opinó si estaba bien o mal, porque no le correspondía hacerlo, nada más".

"Estoy presentando un escrito en donde he volcado todo lo que conozco y todo lo que puedo decir sobre este tema hasta el momento. Si luego de la lectura de la documentación obrante en la causa, surgen cuestiones no abarcadas por mis manifestaciones, ampliaré mi declaración a fin de formular las aclaraciones que fueran necesarias.”

Desde el entorno del exfuncionario agregaron que "vale aclarar que en el marco de la ley de emergencia de enero de 2002 (ley 25.561) se estableció que el Ministerio de Hacienda debía suscribir los acuerdos de renegociación de contratos de servicios públicos que se celebrasen en ese marco, junto con los ministerios a cuyas órbitas correspondiesen los respectivos contratos sujetos a renegociación (decreto 367/2016)"

Y sostuvieron, en esa línea, que "la renegociación del contrato de Autopistas del Sol (Ausol) comenzó mientras estaba vigente la anterior normativa y por eso se preveía la intervención del Ministerio de Hacienda. A fines de 2017 el Congreso Nacional no renovó la emergencia económica (como venía haciéndolo desde que se había sancionado la ley 25.561) y, en consecuencia, el Ministerio de Hacienda dejó de tener competencia para intervenir en las renegociaciones de todos los contratos de servicios públicos. Por esa razón, en la primera mitad de 2018 el Ministerio de Hacienda no intervino en la renegociación del contrato con Ausol, dado que no tenía competencia para hacerlo".

Los abogados de Dujovne manifestaron además que sin perjuicio de esta declaración, se reservaban el derecho de pedir la nulidad de la indagatoria ya que todavía nadie pudo ver la documentación en que se basa la acusación, lo que impide la defensa en juicio.