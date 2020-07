Blanco: "Hay múltiples indicios de que un sector del Gobierno impulsa la estatización de la economía"

Con la cuarentena transitando su quinto mes y descontado el fuerte impacto en la economía, se instaló en la agenda el debate sobre las prioridades para el día después. Miguel Blanco, titular del Foro de Convergencia Empresarial, estima que hoy "hay un tema de expectativas y una incertidumbre total que frena todo" y cree que "el Gobierno debe dar señales de hacia dónde vamos".

En este contacto con El Cronista, Blanco se expidió a favor un rápido acuerdo por la deuda para favorecer la inversión, cuestionó que una parte del Gobierno busque "estatizar la economía" y apostó al diálogo con los gremios sobre la pospandemia.

- ¿Es necesario un plan económico? El Presidente dijo que no creía en ellos.

- Depende de qué se entienda por plan económico. Desde el punto constitucional el Gobierno tiene que tener un presupuesto aprobado por el Congreso, eso es un plan, en qué voy a gastar, cómo voy a financiarlo, si con impuestos, con emisión o endeudamiento. Si me siento a negociar una deuda lo primero que van a preguntar es de dónde saldrán los fondos para pagar. En la actividad privada se dice que no hay peor plan que el que no se hace. Por último, un plan es imprescindible para generar expectativas de inversión en la actividad privada.

- ¿Aun sin plan, al menos ve pautas sobre la orientación económica del Gobierno?

- El Estado está fundido, no tiene posibilidades de impulsar ninguna actividad porque no tiene recursos, y la única opción de generar empleo es a través de la inversión privada, pero no va a ocurrir si no hay señales claras de hacia dónde se va.

- ¿Qué es lo que hoy más le preocupa de la economía?

- El tema de expectativas. Hay una incertidumbre total sobre qué se va a hacer y eso frena todo. Y también hay una bomba de tiempo que es la cantidad de emisión. El público y las empresas tienen dinero en efectivo en su poder pero cuando esto se normalice y se restablezcan la demanda y el consumo, eso puede ser explosivo si no hay oferta suficiente. Y para que haya oferta las empresas tienen que estar en pie. El impacto en la inflación puede ser muy fuerte y si entramos en una puja de indexación de precios y salarios, se puede complicar.

- ¿Hay riesgo de aceleración inflacionaria?

- Es lo que dicen los economistas que consultamos y es un riesgo que no se puede descartar si esto se descontrola. Además, tenemos situaciones que parecen solucionadas y de pronto surgen de nuevo como la deuda. Si no hay un acuerdo por la deuda, al sector privado, que tiene que renovar sus ON y conseguir crédito para invertir, se le van a cerrar los mercados.

- ¿Cómo ve la negociación con los bonistas?

- Están muy cerca y creo que habría que cerrarlo, ya ha tomado demasiado tiempo. No se entiende esta estrategia de ofertas unilaterales sin ninguna discusión. Hoy el Ministerio de Economía está abocado específicamente a esto, con todos los demás temas que debería estar atendiendo.

- Tras el caso Vicentin ¿hay intención de avanzar sobre el sector privado o no es tan así?

- Es otra señal negativa para la inversión privada y lo mismo ocurre con la iniciativa que apareció ahora de Edesur. ¿Quién va a invertir en un servicio público de energía si está el fantasma que después va a venir el Gobierno a estatizar? Sabemos que hay un sector del Gobierno que quiere avanzar sobre las empresas. Ha habido algún intento al comienzo con el tema de la salud, ahora vemos que IOMA estaría tomando sanatorios en la provincia de Buenos Aires, y estuvo el proyecto de la Junta Nacional de Granos. Hay múltiples indicios de que hay un grupo impulsando la estatización de la economía.

- Hay expectativas sobre el Consejo Económico Social pero todavía no se convocó. ¿Cuál es la posición del Foro de Convergencia al respecto?

- Venimos reclamando eso desde 2014. Tenemos que sentarnos los trabajadores, los empresarios, el Gobierno, algunas organizaciones sociales y tratar de llegar a consensos básicos para decir hacia dónde vamos. Es lo que había dicho en su discurso inaugural el Presidente, hasta ahora no hay indicios de que esto vaya a ocurrir en el corto plazo. Y sabemos que todos vamos a tener que ceder algo.

- ¿El eje de la mesa de concertación debe ser un acuerdo de precios y salarios?

- Primero hay que discutir qué tipo de país queremos. Respecto del equilibrio fiscal ¿vamos a seguir gastando más que los ingresos y endeudándonos para pagarlo, aumentando los impuestos o emitiendo?

- ¿Están dispuestos a hablar de precios y salarios también?

- Claro, pero un congelamiento de tarifas por un año y medio como se propuso o mantener precios cuando hay aumento de costos, son soluciones de corto plazo que nunca han funcionado en el país y eso también hay que reverlo. Acá debe haber una concertación para decir qué pone el sector privado, qué ponen los gremios y qué pone el Gobierno para poder reactivar.