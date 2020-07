El oro no para de batir récords: cuál es el mensaje detrás de la suba histórica

Es fácil olvidarlo ahora, pero hubo un momento temprano en la pandemia de coronavirus cuando el precio de oro estaba en caída libre.

Fue algo curioso, ya que el virus provocó un colapso en la economía global, y con el tiempo demostraría ser uno de los mayores cambios de dirección en la historia reciente de los mercados financieros. La pandemia pronto se mostraría como la fuerza impulsora detrás de uno de los más manifestaciones feroces que el mercado del oro vivió en su historia.

Al cierre de las operaciones en Nueva York el viernes, los lingotes se habían disparado a u$s$ 1.902,02 la onza, 30% más alto que el mínimo alcanzado en marzo y solo 1% frente a un máximo récord en 2011.

El virus desató un torrente de fuerzas que conspiran para alimentar la incesante demanda de la seguridad percibida de la agitación que proporciona el oro. Existe el temor de más bloqueos ordenados por el gobierno de Estados Unidos; y la decisión de los políticos de impulsar paquetes de estímulo sin precedentes; y la decisión de los banqueros centrales de imprimir dinero más rápido que nunca para financiar ese gasto; y la caída de los rendimientos de los bonos ajustados a la inflación en territorio negativo en los Estados Unidos; y la repentina caída del dólar frente al euro y el yen; y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.

Todas estas cosas, cuando se toman juntas, incluso provocaron la preocupación en algunos círculos financieros de que la estanflación, una rara combinación de crecimiento lento y aumento de la inflación que erosiona el valor de las inversiones de renta fija, podría afianzarse en partes del mundo desarrollado.

En Estados Unidos, donde el virus todavía está en su apogeo y la recuperación económica se está estancando, este debate es cada vez más fuerte. Las expectativas de los inversionistas sobre la inflación anual durante la próxima década, medida por una métrica del mercado de bonos conocida como puntos de equilibrio, subió en los últimos cuatro meses después de caer en marzo.

El viernes, alcanzaron el 1,5%. Y si bien eso se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia y por debajo del objetivo del 2% de la Reserva Federal, es casi un punto porcentual más alto que el rendimiento del 0,59% que pagan los bonos del Tesoro a 10 años.

El principal impulsor del último repunte del oro "ha sido las tasas reales que continúan cayendo y no muestran signos de relajación en el corto plazo".

Edward Moya, analista sénior de mercado de Oanda Corp señaló que el oro también está atrayendo a los inversionistas "preocupados de que la estanflación gane y probablemente justifique una mayor acomodación de la Fed".

Los mercados de bonos de EE.UU. han sido un fuerza motriz detrás de la fiebre del oro, que está sirviendo como una cobertura atractiva, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro que eliminan los efectos de la inflación caen por debajo de cero. Los inversionistas buscan refugios seguros que no pierdan valor.

El oro registró su séptima ganancia semanal el viernes y los analistas no esperan que los aumentos terminen pronto: "Cuando las tasas de interés son cero o cercanas a cero, entonces el oro es un medio atractivo porque no tiene que preocuparse por no obtener intereses sobre su oro".

Mark Mobius, cofundador de Mobius Capital Partners, en una entrevista de Bloomberg TV fue directo: "Estaría comprando ahora y seguiría comprando".

Los analistas pronosticaron grandes alzas para el oro durante varios meses. En abril, Bank of America Corp. elevó su objetivo de precio del oro a 18 meses a u$s 3.000 la onza.

"La pandemia mundial está proporcionando un impulso sostenido al oro", sumó Francisco Blanch, jefe de investigación de materias primas y derivados de BofA, quien citó impactos como la caída de las tasas reales, la creciente desigualdad y la disminución de la productividad.

A ello se suma que a medida que el PIB de China converge rápidamente a niveles de EE.UU. ayudados por la brecha cada vez mayor en los casos de Covid-19, podría desarrollarse un cambio geopolítico tectónico, respaldando aún más el caso para nuestro objetivo de u$s 3.000 en los próximos 18 meses.

El rally del oro podría extenderse hasta 2021. La audaz predicción de Bank of America se hizo después de que los precios del oro cayeran inicialmente en marzo, cuando los inversionistas buscaban efectivo para cubrir pérdidas en activos más riesgosos. Sin embargo, los precios se recuperaron rápidamente después de un recorte sorpresa a la tasa de referencia de la Fed y las señales de que el costo económico del coronavirus conduciría a esfuerzos de estímulo masivo por parte de los gobiernos globales y los bancos centrales.

Esta no es la primera vez que el oro recibe ayuda de programas de estímulo del banco central. Desde diciembre de 2008 hasta junio de 2011, la Fed compró u$s 2,3 billones de la deuda y mantuvo los costos de los préstamos cerca de 0% en un intento por apuntalar el crecimiento, lo que ayudó a enviar lingotes a un récord de u$s 1.921,17 en septiembre de 2011.

"La crisis hace una década fue sobre bancos", dijo Afshin Nabavi, jefe de operaciones de la refinería y concesionaria suiza MKS PAMP Group, quien ahora ve que el oro "apunta hacia u$s $ 2.000 ".

"Esta vez, para ser honesto, no veo el final del túnel", señaló y destacó que la suba continuará al menos hasta las elecciones estadounidenses en noviembre.