Contundente respaldo del gobierno de Kicillof a Mario Ishii: "No supo expresarse o se sacó de contexto"

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni salió a bancar esta mañana a Mario Ishii luego de que se difundiera un video en el que el intendente de José C. Paz les recriminara a trabajadores de la salud que "después los tengo que cubrir cuando andan vendiendo falopa con las ambulancias". Para Berni, el intendente del poncho "tiene una gran capacidad de gestión". Y consideró: "Fue algo que seguramente o no supo expresarse o se sacó de contexto". El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, en tanto, aseguró que la frase de Ishii fue "sacada de contexto".

El responsable del área de Seguridad bonaerense se sumó a las filas de los dirigentes que salieron a respaldar a Ishii tras la viralización del video. En este sentido, anoche, en diálogo con el canal de TV La Nación +, aseguró que Ishii "tiene una gran experiencia en gestión en uno de los distritos más castigados y postergados de la Provincia de Buenos Aires".

Además, Berni destacó el "esfuerzo que hace el intendente de José C Paz por mantener su distrito como lo mantiene, que no tiene un cordón industrial ni un desarrollo inmobiliario importante y donde se concentra gran parte de la pobreza de la provincia de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el intendente ha demostrado que tiene una gran capacidad de gestión".

El jefe de Gabinete bonaerense fue otro de los funcionarios de la provincia que salió a defenderlo. Esta mañana, en una conferencia de prensa señaló que los dichos del intendente "fueron debidamente aclarados" por el propio Ishii y recalcó que el jefe comunal "se encuentra a derecho".

"Yo vi el video completo y esas frases fueron sacadas de contexto en una situación de mucho estrés donde él trataba de que los trabajadores hagan un esfuerzo adicional en un marco muy complejo", señaló Bianco. Además de destacar que Ishii "trabaja de sol a sol".

"Nosotros y los paceños estamos muy contentos son su trabajo", dijo Bianco drante la conferencia, y destacó que Ishii "le pone el cuerpo y soluciona los problemas".

Otro referente que salió a bancar al intendente fue el jefe comunal de Ensenada, Mario Secco. "Yo siempre lo veo laburando y matándose para tratar de dar una respuesta a la gente. Por ahí tuvo un día en que se calentó y dijo cualquier barbaridad. No creo que sea así", dijo el intendente en Radio Rivadavia.

La aclaración de Ishii

El sábado, en una entrevista con Radio Mitre, Ishii aseguró: "Estoy cubriendo el trabajo, no encubriendo narcotraficantes. Me sacaron de contexto, porque dije que cubría el área de Salud".

Ishii explicó que “tomaron una sola parte de lo que dije con una intención maliciosa” y lamentó que “esa frase sea inadmisible”. En esa línea, pidió que “vean todo el video, no solo 40 segundos”, e insistió: “Estoy cubriendo todo, digo yo, no encubriendo, sino cubriendo institucionalmente, y al no tener pruebas, mando a investigar”.

“Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga”, dijo Ishii.

“No protejo la venta de falopa, para nada, al contrario, yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción de alta”, y remató: “Ojalá pudiese fusilar a los que venden droga”.

Además, el jefe de Gabinete de esa localidad también salió a defender Ishii. "La frase no es la más afortunada", admitió Gastón Yáñez Bolton, y remarcó que "había comentarios de que estaban vendiendo estupefacientes, pero cuando habla de falopa no se refiere a drogas sintéticas sino a clonazepam, y cuando dice que los tiene que cubrir se refiere al servicio de ambulancias".