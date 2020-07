Nuevo cepo al rulo con dólar Bolsa deja sin oferta de divisas al blue

La disparada del blue a $ 139, casi el doble que el mayorista que está en $ 71,90, no sólo obedece a la menor oferta de dólares por parte de los coleros digitales, sino que también se cortó el rulo que muchos hacían comprando dólar MEP y revendiéndolo en el informal, porque el Banco Central le pidió a los bancos que bloqueen las transferencias en dólares a partir de la segunda que alguien recibe en un mismo mes.

Según los principales operadores, el MEP pasó de mover u$s 40 millones hace un mes a la mitad, mientras el contado con liqui cayó de u$s 30 millones a la mitad. El blue, en tanto, duplicó su volumen negociado, al pasar de u$s 2,5 millones en marzo a alrededor de u$s 5 millones hoy.

“Mucha gente que acudía antes al MEP, sobre todo personas físicas, ahora que tiene que quedarse con los bonos cinco días y sin poder fijar el precio, directamente hacen blue. Es más fácil, lo opera en el día y se lo lleva a la casa”, comentan en las mesas.

Agregan que hay mucha más demanda ahora que reactivó algo la economía versus abril y mayo: “Los que les compran a importadores y venden la mercadería hoy van a blue y guardan así el efectivo, porque no pueden seguir aumentando los precios en pesos. Luego le dan dólares a sus proveedores".

"Desde junio lo que se ve es que hay más jugadores que antes de la economía real. Además ya no hay dólares de los brasileños haciendo de oferta, ya que todos los turistas que venían acá iban al blue, eso se cortó y no volverá por el resto del año, y en el blue era superavitaria la balanza. Tampoco tenés los del puré con el oficial, o del MEP que es muy peligroso. La demanda aumentó y la oferta desapareció”, revelan los brokers.

Señalan que en las últimas dos semanas los bancos impidieron las recepciones de transferencia en dólares que no estuvieran documentadas, lo que dejó sin oferta al blue, porque muchas venían de quienes hacían dólar Bolsa.

Un cambista de la calle Reconquista cuenta que tuvo un boom de consultas para comprar blue por parte de empleados que cobraron indemnizaciones de $ 15 millones de YPF y de $ 10 millones de Lan por retiros voluntarios y querían dolarizarlos.

“Hay un proceso de demanda masiva de blue por indemnizaciones, que se sumó a la de los orientales y los supermercadistas”, explican en las cuevas.

Los mesadineristas advierten a sus clientes que se abstengan, al menos por ahora, de hacer transferencias en dólares al banco para hacerse de dólar MEP, porque hay bancos que hacen una suerte de ROS (reporte de operación sospechosa) light, donde el cliente ya queda registrado o, mejor dicho, escrachado en forma interna, aunque no hacen la denuncia ante la UIF, pero le resta score crediticio. De ahí que la alimentación usual de dólares MEP al blue hoy se torna inviable.

“Hoy vas al banco a retirar dólares porque hiciste MEP y la transferencia queda marcada. Antes te lo girabas a tu cuenta y podías sacar una parte e ir al blue, liquidarlo y hacerte una diferencia, pero hoy significa un escrache con el banco. Si bien el registro estuvo siempre, el banco te pide comprobante, te traban la cuenta, te piden un papeleo que antes no te pedían. Hoy operar dólares de la cuenta comitente a un broker, o del broker al banco, deja un escrache”, coinciden en las financieras consultadas.

Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores, dice en voz alta que las limitaciones al CCL y al MEP hacen que se dispare el informal, y se esté ante la brecha más alta de la historia.

“No entiendo tanto el estiramiento en arreglar la deuda, ya que eso traería un gran alivio para el mercado. Además, debería haber un estirón más fuerte del oficial y no tanto con estas micro devaluaciones. Si se arregla la deuda habrá una calma en el informal, por eso es imprescindible cerrarlo y preparar un plan postpandemia, porque no resiste mucho tiempo más este nivel de brecha cambiaria”.