Alberto Fernández homenajeó a Evita y volvió a atacar a Macri por su gestión

Este mediodía, Alberto Fernández participó de un homenaje a Eva Perón, a 68 años de su fallecimiento. Lo hizo junto a Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita, y por teleconferencia participaron otros dirigentes políticos como los gobernadores Axel Kicillof, Raúl Jalil, Arabela Carreras y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.

El presidente reflexionó que “nuestro compromiso ético como peronistas es con los que menos tienen. Mientras exista alguien que necesite en Argentina nosotros tenemos razón de existir”.

En esa línea volvió a criticar a su antecesor Mauricio Macri. Consideró que “nosotros somos los que debemos garantizar que salgan de la pobreza aquellos que quedaron sumidos después de cuatro años en que pasó una pandemia sin ningún virus”. En este sentido, especificó que se trató de “la pandemia de la economía que destruyó pymes, trabajo y dejó a mucha gente en situación de pobreza”.

Por videoconferencia también participó Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires reflexionó que “Estamos en una situación muy compleja. Nos va a llevar mucho tiempo tomar magnitud y poner en su lugar lo que está pasando hoy en el planeta”. En esa línea, sostuvo que “el coronavirus está exhibiendo la enorme desigualdad que caracteriza al sistema económico mundial”.

El gobernador celebró el manejo de la crisis del presidente y sostuvo que “la decisión de Alberto Fernández no solo fue muy valiente y oportuna, sino que también es muy peronista. En otros países que no tomaron medidas desde el Estado como la cuarentena, no es verdad que la gente no se aisló. Sí lo hicieron, pero solo quienes tenían recursos para aguantar en sus casas”.

Más temprano, el presidente había recordado el aniversario de la muerte de Eva Perón en su cuenta de Twitter, y escribió que su recuerdo “nos convoca siempre a trabajar primero por los que más sufren, que son los más humildes, y nos marca el camino que debemos seguir como sociedad: donde haya una necesidad, debe nacer un derecho”.