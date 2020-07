Moroni defendió la gestión económica del Gobierno en la pandemia y confirmó cómo sigue el calendario de subsidios

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, habló en radio AM 750 sobre la prórroga de suspensión de despedidos. "Nosotros desde entrada, y el Presidente lo planteó, había que cuidar a la población y eso no era contradictorio con la economía. Para que cuando esto pase salir de un modo ordenado era preservar el empleo y las unidades productivas. Entonces, el juego de las protecciones de los contratos de trabajo, con la prohibición de despedios y las suspensiones sin pago, más el ATP y la Asistencia al trabajo fueron eficaces para eso", expresó el funcionario. “Es la primera vez en la historia laboral argentina que se prohíben los despidos y las suspensiones sin pago de salarios”, agrego.

"Cuando uno mira la caída del empleo ve que ha sido mucho más baja que en el resto de los países. En Estados Unidos se contrajo un 14% y en Australia casi un 5%. Nosotros estamos en 2.6% o 2.7%, es una caída muy baja del empleo. Cuando se analiza por qué no es por lo ceses de actividad, ya que se contrajeron mucho respecto al año pasado, pero la caída es porque no hay creación de empleo. Es esperable, esta es la peor crisis económica que tuvo la Argentina. La creación es 0 y la contratación es 0", explicó Moroni.

Sobre el impacto en el trabajo informal, Moroni dijo que "lo que hemos hecho es ampliar la cobertura de la seguridad social a través del IFE. Sumemos las medidas: asistimos a 2 millones de trabajadores, pagamos $ 9 millones de ingresos familiares, tratamos de cubrir a toda la población, hoy más del 60% de los argentinos recibe alguna asistencia del Estado. Me parece que estamos logrando transitar ordenadamente esta situación".

Sobre la reconversión de ciertos negocios e industrias, el ministro habló sobre la ley de teletrabajo. "Tenemos expectativa de que se sancione rápido y a partir de ahí ir diseñando. Vamos a esperar el nuevo marco normativo y a partir de eso diseñar algo. Este es un tema discutido, si se debe promocionar o no, hay mucha discusión sobre la desvinculación que genera y demás. Es un tema a manejar con cuidado", aclaró. "Hay adecuaciones que hacer pero eso debe surgir de los convenios colectivos", dijo Moroni sobre una posible reforma laboral, a su vez no confirmó si habrá reducción de los aportes patronales.

“La capacidad del Estado tiene un límite: estamos asistiendo con el pago de salarios, otorgando créditos a tasa negativa, pero no podemos modificar la realidad: es probable que haya comercios que cierren porque estamos atravesando la peor crisis", agrego el funcionario. También afirmo que algunos sectores como la construcción "se van a fortalecer rápidamente" y que seguirán los "mecanismos sustitutivos del ingreso hasta que mejore la situación". Luego comento sobre la nueva tanda de ATP y dijo que "estamos estimando que el ATP seguirá siendo subsidio para 1.5 millones de trabajadores. Aunque es un dato variable porque hasta que este cargada la facturación de este mes".

El ministro luego habló sobre el pedido preventivo de crisis de la empresa Latam. "La empresa anunció el cesde de operaciones. Pidió la apertura del procedimiento que fue rechazado porque están prohíbidos los despidos. En cualquier caso, eso no lo decide el Estado, pero la empresa venía hace años con problemas y pérdidas y que en el mundo también estaba en proceso concursal. Es una empresa con problemas a nivel internacional, no creo que tenga perspectivas en la Argentina en lo inmediato". En el mismo sentido, afirmó que no hay ninguna intención del Estado de ayudar más a LAN. Sobre el conflicto en Mercado Libre, dijo que “en Mercado Libre se discute dónde tienen que estar encuadrados los trabajadores. Este tema está en sede judicial para ser resuelto”.