Deuda: apoyo del G6 a la oferta oficial a una semana del cierre de la negociación

El grupo de empresarios nucleados en el G6 emitó este viernes un comunicado en el que instó a los acreedores externos a cooperar "con un esfuerzo final" para concretar la reestructuración de la deuda de una forma "consensuada".

"Tras varios meses de negociación, Argentina consolidó una propuesta que compatibiliza las posibilidades de crecimiento con el cumplimiento de las obligaciones contraídas, además de reducir las erogaciones futuras", sostiene la carta difundida por el cónclave integrado por la Unión Industrial (UIA) , la Sociedad Rural (SRA), las Cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA).

En este sentido, sostuvieron que el diálogo entablado por parte de las autoridades argentinas y la oferta presentada "muestran la voluntad del país de despejar las incertidumbres del horizonte financiero".

Además, consideraron que la última propuesta elevada por el ministro de Economía, Martín Guzmán , y la voluntad de pago explicitada "construyen una alternativa que mejora la situación objetiva de ambas partes". "Con su última oferta, nuestro país procura responder de buena fe a los requerimientos de su contraparte", explicaron.

Por ultimo, solicitaron a los bonistas cooperación para lograr el acuerdo, "de tal forma que constituya en un avance para dos prioridades convergentes: el desarrollo integral de Argentina y la garantía de que el país va a honrar sus compromisos".

La adhesión del grupo empresario llega tras la confirmación de boca del propio Alberto Fernández, de que "la oferta presentada es definitiva". El Presidente recalcó que "el país no puede hacer más esfuerzo" al participar del Council of the Americas" el martes pasado.

Pese a las diferencias sobre el rumbo económico, los empresarios conciden con el Gobierno en que cerrar un acuerdo es clave para los objetivos oficiales.

Sin ese acuerdo, los objetivos oficiales de estabilidad cambiaria en el corto plazo, más exportaciones y acumulación de divisas, inversiones privadas y nuevo programa con el FMI serán imposibles.