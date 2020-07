China vs Estados Unidos: el gobierno chino ordenó el cierre del consulado americano en Chengdu

Luego de que Estados Unidos le diera a China 72 horas para cerrar su consultado en Houston (Texas), el gigante asiático optó por la retaliación y la tensión entre ambas potencias sigue en escalada: hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores chino le ordenó a Washington cerrar su consulado en la ciudad de Chengdu. Por su parte, la Casa Blanca instó al Partido Comunista Chino a no iniciar "represalias ojo por ojo".

"La medida estadounidense violó seriamente el derecho internacional, las normas básicas de las relaciones internacionales y los términos de la Convención Consular entre China y EE.UU. Esto dañó gravemente las relaciones sino-estadounidenses", afirma un comunicado oficial de la cancillería al que tuvo acceso la agencia Xinhua, y agrega: “la medida adoptada por China es una respuesta legítima y necesaria ante el acto injustificado de EE.UU.”

Washington le exigió a Beijing que cerrara su consulado en Houston, con el objetivo de “proteger la propiedad intelectual americana y proteger la información privada de los americanos”, aunque no se explicitaron los motivos concretos de la decisión. El día anterior, el Departamento de Justicia y el FBI acusaron a dos hackers chinos de robar información y propiedad intelectual de empresas norteamericanas bajo instrucción y con la asistencia del Ministerio de Seguridad Pública del gobierno asiático.

Por otra parte, David Stilwell (que supervisa la política para Asia Oriental y el Pacífico en el Departamento de Estado), le dijo a The New York Times que el 31 de marzo el cónsul general Cai Wei junto a otros dos diplomáticos chinos, fueron sorprendidos en el Aeropuerto Intercontinental George Bush usando identificaciones falsas. La Casa Blanca sospecha que el consulado de Houston podría estar vinculado con operaciones de robo de información sensible vinculada a la vacuna para el coronavirus. Horas después de que el gobierno noteramericano anunciara la decisión, bomberos de Houston llegaron al consulado ante el aviso de un pequeño incendio.

El consulado de Chengdu (inaugurado en 1985), cubre las áreas de Sichuan, Yunnan, Guizhou y Chongqing en el suroeste del país. El consulado también le sirve a EE.UU. de enclave para monitorear la situación en Tíbet, uno de los ejes de los cuestionamientos occidentales a China por el tema de los Derechos Humanos, además de Hong Kong y Xinjiang.

“Una vez más, instamos a EE.UU. a retractarse de inmediato de su decisión equivocada y a crear las condiciones necesarias para volver a encaminar la relación bilateral", continúa el comunicado de la cancillería china y advierte: "La situación actual de las relaciones entre China y EE.UU. no es la que China desearía ver y EE.UU. es responsable por todo ello”.

Si bien ambas potencias habían inaugurado el 2020 con una relativa paz luego de que la firma del Acuerdo Comercial de Fase 1 que pusiera freno a la ‘guerra de tarifas’, la pandemia de coronavirus –que en los EE.UU. ya dejó 4.061.925 infectados y 144.734 muertes– debilitó fuertemente la relación entre los países. Ayer, el presidente Donald Trump dijo que el acuerdo de Fase 1 significa “mucho menos para mí”, debido a lo que llamó el papel de China en la propagación del virus.

Washington acusó abiertamente a Beijing de ser poco transparente en la difusión de la información que tenía sobre la Covid-19 (los primeros casos en humanos se registraron en la ciudad de Wuhan) y Trump incluso culpó a la OMS de ser “chinocéntrica” lo que derivó en el fin del financiamiento norteamericano de la agencia.

Las reivindicaciones territoriales de China en el mar de la China Meridional –a las que EE.UU. calificó como “completamente ilegales–, también contribuyeron al deterioro de la relación entre los dos países.