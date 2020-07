Bonos y acciones operan mixtos a la espera de definiciones en torno a la deuda

Los bonos argentinos en Nueva York operan sin grandes cambios el viernes a la espera de mayores novedades en relación a un posible acuerdo entre el Gobierno y los acreedores para reestructurar la deuda.

La renta fija argentina opera casi sin cambios y mixta en los distintos tramos de la curva. Por un lado, hay expectativa de que pueda haber novedades en relación a la deuda, a la vez que el escenario global de mayor volatilidad impone un contexto más adverso para los activos de riesgo.

En la parte corta de la curva se observan leves retrocesos con el Global 2021, 2022 y 2023 cayendo 0,09%, 0,07% y 0,12% respectivamente. En la parte media de la curva, los bonos a 2026, 2027 caen 0,07%, 0,04% mientras que el bono a 2028 sube 0,08%. Finalmente, en la parte más larga de la curva, los bonos también operan mixtos, con una baja de 0,19% para el Bonar 2046 mientras que los bonos a 2048 y 2117 muestran ligeras subas de 0,08% y 0,09% respectivamente.

Al igual que los bonos, el riesgo país no muestra grandes cambios y opera en 2231 puntos durante el viernes, subiendo 7 puntos básicos (0,3%).

Finalmente, los bonos ley local también operan mixtos, con el Bonar 2020 y 2024 cayendo 0,3% y 0,7% respectivamente, mientras que el DICA sube un 0,7%, seguido del Bonar 2037 que gana 1,4% el viernes.

Desde Portfolio Personal Inversiones explicaron que los inversores mantienen ciertas sensaciones de optimismo con mayores expectativas de que finalmente se logre un acuerdo de reestructuración de la deuda.

“La última propuesta conjunta de los acreedores achicó las distancias con el Gobierno, y eso mejoró el sentimiento del mercado local en las últimas ruedas. Distintas fuentes indican que el ministro de Economía, Martín Guzmán, continúa analizando las condiciones legales en relación a las garantías que desde los grupos de acreedores exigen. No obstante, desde el Gobierno siguen mostrando cierta inflexibilidad para salvar la diferencia financiera de apenas u$s 3, donde se estima que si ambas partes ceden en porciones similares (u$s 1,5), podría llegar a haber un entendimiento”, afirmaron.

Según se sabe, las distintas partes continúan sus negociaciones en relación a posibles cambios en las cláusulas antibuitre y las de reasignación.

Los analistas de Delphos Investment explicaron que esta "batalla" es tan relevante como la financiera, ya que implica viejas rencillas entre Wall Street y la academia.

“En este punto no se discute la posición argentina sino que constituye un debate intelectual y legal de esfera global. Los cambios que se hagan en el caso argentino serían de aplicación universal, lo que podría demorar y profundizar el debate. A pesar de estas demoras, seguimos pensando que la relación riesgo/retorno sigue siendo atractiva, a pesar de las subas acumuladas durante los últimos días”, dijeron.

Tendencia negativa en acciones

En el segmento de renta variable, en cambio, la tendencia inicial de este viernes era negativa. Siguiendo el comportamiento reinante de los mercados financieros internacionales de referencia, las acciones de las compañías argentinas retrocedían tanto en Buenos Aires como en Nueva York.

En Wall Street, donde el Dow Jones, el selectivo S&P 500 y el Nasdaq iniciaron la última rueda de la semana con rojos respectivos de 0,3%, 0,5% y 1,1%, los adrs locales exhibían mayoría de desmejoras. Cedían 0,75% en promedio y anotaban retrocesos de hasta 2,6% liderados por los papeles de YPF.

Mayoría de pérdidas para las acciones locales en Wall Street. Fuente: Rava.

Mismo escenario se observaba en la plaza bursátil local. Tras haber alcanzado ayer los 50.000 puntos por primera vez en la historia, el índice S&P Merval imitaba el comportamiento de las Bolsas externas y caía un 0,55%, hasta los 48.137 puntos. Las bajas en el mercado local, sin embargo, llegaban hasta 2,9% y eran lideradas por Transener.