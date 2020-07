No fue casualidad: los ganadores de estos meses capitalizaron un trabajo previo

Desde hace más de dos meses numerosas notas y seminarios en el mundo desarrollan la temática sobre “La nueva Normalidad”, sus características y cómo las organizaciones pueden adecuarse de la forma más competitiva a este nuevo mundo post pandemia.

Como todo Cisne Negro, la pandemia fue sísmica y sorpresiva. Nadie la vio venir. Con lo cual, si tu negocio pertenecía al rubro de entretenimiento o gastronomía como organización de eventos deportivos, recitales, cines, teatros o restaurants, podemos afirmar que tu negocio fue fuertemente impactado por el riesgo a contagio de Covid-19 por la alta concentración de personas en una misma superficie.

Pero, en este artículo, desarrollaremos 3 casos que tuvieron la fortuna de estar ubicados en el lado beneficiado.

Caso 1: Mercado Libre y Amazon

Curiosamente Mercado Libre y Amazon crecieron un 82% y 69%, respectivamente, desde el comienzo de la pandemia a nivel mundial hasta la actualidad. Sólo para comparar, Walmart creció en el mismo lapso un 10%.

Volvamos a MELI y Amazon. La valuación récord que alcanzaron de u$s 50.940 millones y u$s 1.592.000 millones, respectivamente, no fue sólo por el azar de estar del “lado de la fuerza” como dirían los fans de Star Wars, sino que han trabajado durante años en ser los número 1 de la Experiencia de Cliente y de la última milla al cliente, con trazabilidad basada en datos precisos para el servicio de entrega.

Sin dejar de mencionar que son líderes mundiales de la compra online a través de sus plataformas, sólo compitiendo en México. Ambas dominan todo el Ciclo de Experiencia del Cliente, desde la variedad ofrecida, el proceso de compra, su entrega y hasta la devolución gratuita, que Amazon introdujo hace un tiempo y Mercado Libre lo empezó a incorporar como estándar.

La tendencia de las compañías en dejar estar centradas en productos para estar centradas en los clientes para generar su mejor experiencia, es una tendencia pre-existente a la pandemia. Recordemos que la venta por canales digitales aumentaba año tras año no menos de un 25% anual antes de la cuarentena. Por otro lado, su ambición de ser líderes logísticos es un objetivo que tienen hace años, materializándose en entregas que van de 2 horas para la compañía americana, como 1 día para la empresa argentina. O sea, estas tendencias se aceleraron, no nacieron con la pandemia, y estas compañías capitalizaron al 100% esta aceleración, que fue exponencial y no lineal como venía siendo.

Caso 2: Zoom

Su dueño, Eric Yuan, era vicepresidente de Cisco Webex, una unidad de negocio de Cisco, que ofrece la herramienta de Video Conferencia, quizá más madura. Se lanzó en 1996 desde la compañía independiente WebEx, antes de ser comprada por Cisco en 2007.

En 2011, Eric Yuan deja Cisco y funda Zoom con 40 empleados que se llevó con él, con el objetivo de brindar una herramienta de video conferencia vía celulares, sólo mandando la dirección de la video conferencia vía SMS, sin clave, sin usuario pre-existente. Simple.

Zoom se lanza a la bolsa en Abril de 2019, alcanzando una valoración de u$s 16.000 millones. Hoy vale "apenas" un 360% más, u$s 73.100 millones.

Zoom quedó del lado correcto, dentro de los muy beneficiados con un Modelo de Ingresos del tipo “freemium” porque permitía hasta 100 participantes, durante 40’, sin expiración, completamente gratis, pero con todas sus capacidades. Este modelo le permitió capitalizar las necesidades de comunicación desde las cuarentenas de empleados, maestros, alumnos, científicos, proveedores, clientes, consultores, etc, superando con holgura a sus competidores como Cisco Webex, Teams de Microsoft o el mismo Google Meet que requería tener cuenta Gmail para usarlo.

¿Azar? No, en absoluto. La tendencia del teletrabajo ya era un hecho. Solo se aceleró exponencialmente.

Caso 3: Tesla

Finalmente, quiero abordar la 3ra tendencia, la de los negocios que ayudan a la sustentabilidad social y del cuidado de la naturaleza. En la serie Billions, durante la temporada 5, el personaje Taylor (Asian Kate Dillion) lidera una unidad de negocios sustentables, y es la encargada de identificar vía algoritmos empresas que aumentarán su valor, a partir de los beneficios socioambientales que generan para comprar sus acciones antes que el mercado lo identifique.

Tomemos el caso de Tesla. Su dueño, Elion Musk, quiere “salvar a la raza humana”. ¿Cómo? Con dos estrategias al mismo tiempo, la primera, haciendo que utilicemos energías alternativas como la solar, y no basadas en fósiles. Por esto, lidera compañías como SolarCity (techos solares) o Tesla (sólo autos eléctricos). La segunda estrategia es más ambiciosa…, quiere preparar a Marte como segundo hogar, a través de su compañía SpaceX.

Elon Musk encarna al líder del futuro, con negocios que generan beneficios socioambientales.

Tesla, con el 0.3% del share mundial de autos ha alcanzado los u$s 300.670 millones, superando a la empresa número 1, Toyota, valuada a la fecha en u$s 178.120 millones, subiendo un increíble 297% desde fin del 2019. Toyota, al mismo tiempo, perdió un 10% de su valuación desde el último día del 2019. Sus autos, ahora con un valor más accesible por u$s 30.000 (antes u$s 100.000), son un símbolo de la sustentabilidad y de autonomía, basada en su alta tecnología. Ambas tendencias de cuidado del medio ambiente (el parate mundial de la economía limpió los cielos, los ríos y permitió ver animales cerca de los humanos, que hace mucho no podían verse) y de los autos autónomos eran tendencias ya consolidadas que se aceleraron con cuatro meses de pandemia.

Obviamente, el Cisne Negro que nos sorprendió a final del año pasado con la aparición del COVID inició tendencias que todavía no podemos visualizar ni entender, y menos desarrollarlas en un artículo como éste. Sólo puedo destacar que el crecimiento de estas compañías no fue azaroso, sino que fue motorizado exponencialmente por las tendencias subyacentes que apoyaban con sus estrategias de negocio y de sustentabilidad.

Mi pregunta hacia el lector es: ¿La propuesta de valor de tu negocio o emprendimiento está basada en estas tendencias? No te sorprendas entonces, si se dispara o desaparece…

