El Cronista
Tecnología Sábado 25 de Julio de 2020
Nueva estafa piramidal de famosos: iPhones a $ 40.000 que son una trampa
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|70,5000
|75,5000
|DÓLAR BLUE
|0,7353
|133,0000
|137,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|1,4206
|-
|116,0171
|EURO
|0,6446
|83,6081
|83,6485
|REAL
|0,5643
|13,8239
|13,8298
|BITCOIN
|-0,5024
|9.563,6800
|9.568,8800
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,6356
|29,6875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-24,3243
|14,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-23,0769
|15,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|29,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|111,50
|111,50
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,8811
|2,29
|2,27
|DISC USD NY
|-1,3387
|73,70
|74,70
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,2650
|48.408,2700
|BOVESPA
|0,0500
|102.293,3100
|DOW JONES
|-0,5900
|26.652,3300
|S&P 500 INDEX
|-0,3508
|3.235,6600
|NASDAQ
|-0,4600
|10.461,4170
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,1931
|332,3469
|332,9899
|TRIGO CHICAGO
|1,6525
|197,7730
|194,5579
|MAIZ CHICAGO
|-0,3049
|128,7350
|129,1287
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|244,5000
|244,5000
|PETROLEO BRENT
|-0,8774
|42,9300
|43,3100
|PETROLEO WTI
|-0,8279
|40,7300
|41,0700
|ORO
|-0,2541
|1.884,3000
|1.889,1000
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