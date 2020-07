ATP 4: habrá subsidio salarial para algunas empresas y créditos blandos para otras

El Gobierno presentó la nueva etapa del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para asistir al sector privado afectado por la cuarentena por coronavirus, y que focalizará el subsidio salarial en empresas en crisis, mientras ofrecerá créditos blandos a las que comenzaron a mostrar mejoras en su facturación.

Así lo indicaron ministros del gabinete económico en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández desde la residencia de Olivos, del que participan representantes de cámaras y federaciones pyme y del ámbito gremial, así como titulares de pequeñas y medianas empresas de todo el país.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó que se trata de la cuarta versión del ATP, que tendrá algunos cambios respecto de las ediciones anteriores pero "la filosofía se mantiene"

"El programa de asistencia ha sido muy exitoso. Hay algunos cambios, pero la filosofía se mantiene. A medida que la actividad se recupere, iremos ajustándolo", dijo el titular de Trabajo en declaraciones radiales.

Las clave de los cambios para la nueva etapa del ATP pasa por la facturación que la empresa haya tenido entre junio de 2019 y junio pasado. Aquellas que hayan tenído pérdidas o la variación es igual a 0 (cero), podrán acceder al subsidio a los salarios, sea donde sea estén ubicadas en el país.

Los detalles los dio el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien remarcó que para las empresas con facturación anual superior a cero y hasta 30% de mejora se activarán créditos a tasas subsidiadas para que puedan hacer frente al pago de la nómina salarial.

En ese sentido, explicó que las empresas con una variación de facturación entre 0% y 30% podrán acceder a créditos garantizados a través del FOGAR, con tasas que van desde cero a 15%, de acuerdo con el nivel de facturación evidenciado en los últimos 12 meses.

Kulfas, además, anticipó que habrá nuevas etapas para los créditos a monotributistas y autónomos y que los sectores críticos tendrán seguiran siendo asistidos por el Estado hasta diciembre.

La administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, resaltó que esta etapa del ATP será para todo el país, sin distinción de etapa de aislamiento o distanciamiento social, sino que estará focalizada en la facturación evidenciada por las firmas que busquen acceder al beneficio.

La funcionaria, además, dijo que la semana próxima se habilitará en la página Web de la AFIP la inscripción para acceder al beneficio, que en caso de que se acceda se pagará en agosto, cuando se liquidan los salarios correspondientes a julio.

Moroni planteó que "el ATP no desaparecerá de golpe, sino que se irá ajustando al movimiento de la actividad económica", dado que "hay sectores que van a arrancar mas tarde".

"Es un programa que va cambiando, no tiene sentido asistir a quienes ya están trabajando, es un programa que tiene flexibilidad y cuando ese programa masivo no sea necesario será vigente el programa REPRO, que lo hemos mantenido para cuando no se requieran asistencias masivas sino particulares", indicó

Y completó que el Estado está asistiendo a trabajadores de temporada, que no estaban incluidos en el ATP, alrededor de 6500. También hemos abarcado a los trabajadores de cooperativas, unos 35.000".

NOTICIA EN DESARROLLO