La fintech de los bancos no tiene oficina: ahorra en cuarentena

Dimo, la fintech de los grandes bancos que saldrá a darle pelea a MercadoLibre, es la empresa que aprovechó la cuarentena para no pagar el alquiler de una oficina, ya que su CEO, Rafael Soto, empezó a armar equipo en plena pandemia.

"Todavía no tenemos oficinas porque no sabemos cuándo vamos a poder ocuparlas. No tiene sentido pagar un alquiler si ni siquiera sabemos cuándo lo vamos a poder usar. Cuando tengamos algo de certeza respecto a la fecha en la que la podemos ocupar veremos”, explica Soto.

Además, aprovecharán que están bajando todos los precios de los alquileres por la cantidad de oficinas vacías que está empezando a haber, ya que muchas empresas se tendrán que achicar y otras directamente cerrar. Basta recorrer la peatonal Florida para ver la cantidad de carteles de oficinas con los letreros para venta o en alquiler.

Dónde serán los headquarters tampoco lo tienen decidido: “Lo decidiremos con todos los miembros de Dimo cuando llegue el momento”, anticipa Soto, quien prefiere llamar miembros a los empleados.

“¿Votarán?”, pregunta El Cronista. “No votaremos, nos pondremos de acuerdo supongo. A fin de cuenta es el lugar donde todos vamos a trabajar”, responde.

Por lo pronto, al no tener oficinas, a cada nuevo empleado le mandaron la computadora a su casa, y hacen todas las reuniones por Zoom, Hangouts y por Teams.

“We're hiring!” (estamos contratando) dice el Linkedin de Soto, al igual que el de Martina Pailhé Stafforini, que está a cargo de Recursos Humanos, viene de Softbank, pero antes había estado en Despegar.

No es la única: “Hay varios de Despegar porque Despegar se estuvo achicando junto al tiempo que nosotros nos estamos agrandando. Recién empezamos a armar equipo así que hay muchas posiciones abiertas. Seguimos buscando profesionales en product management, desarrolladores, diseñadores, marketing”, enumera.

Pablo Scoglio, CPO (Chieff Product Officer), venía de ser gerente de Product Management en Despegar.

Sofia Alric, Product Manager, venía de ser Product Owner Checkout de Despegar, donde era responsable de las experiencias tanto en Desktop como Mobile con foco en mejorar la eficiencia y performance del Checkout.

Michelle Polansky, diseñadora de Producto, tenía el mismo puesto en Despegar.

Miguel Maidana, senior Product Manager, también ostentaba el mismo puesto en Despegar.

Gonzalo Velázquez, COO, era Head de Operaciones y Customer Experience de Cabify y antes estuvo en Sodimac como gerente de Customer Experience y Contact Center regional.

Catalina Plorutti, CFO, venía de ser Head of Finance de Restorando, y previo en Nestle y Nokia.

Gabriela Wajnerman gerente de Marketing y de Producto Senior, era manager de Desarrollo de Producto en Telefónica.

Santiago Eraso Lomáquiz, gerente de Legales, Compliance y Asuntos Públicos, viene de Marval, O’Farrell & Mairal.

Dimo surgió de dinero móvil, pero Soto señala que eso es una anécdota: Luego el nombre tomó identidad propia y a los usuarios les gustó también”.

Al día de hoy se unieron 23 bancos que suman el 79% del market share.

“Honestamente no se cómo funcionará este proyecto con tantas cabezas políticas y cómo se complementarán con un NaranjaX en Galicia y un Open Bank en Santander”, dicen sus rivales.

“Los bancos reconocen esto y por eso decidieron dotar a Dimo de un management con autonomía para empujar una agenda de producto digital que sirva a las necesidades de todos los clientes de los bancos, y no de un banco o grupo de bancos en particular”, retruca Soto.

“Dudo mucho de la autonomía”, replican sus adversarios.

“No vamos a ser banco. No ofrecemos productos financieros de ningún tipo. Nosotros sólo ofrecemos una solución digital universal para los productos que los bancos ofrecen. Somos una solución de pagos, digital y universal”, concluye el CEO.