Marina mercante nacional y energías limpias en la economía pos pandemia

Diversos estudios destacan que una de las columnas vertebrales en la economía de un país pasa por tener una marina mercante nacional.

Julio González Insfrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo se expresó al respecto en el tercer día de las III Jornadas de Transporte y Logística, organizadas por el 22° aniversario de Transport & Cargo junto a Globalports. Del panel también participaron Leonardo Salom, secretario general Adjunto y de Interior de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), y Roberto Coria, secretario general del Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina (SGyMGMRA)

“La marina mercante dinamiza una serie de sectores conexos como servicios portuarios, política de navegación, diversos servicios para la navegación, la pesca, y de la industria naval en general. Además, genera muchísimos puestos de trabajo. El bajo costo del transporte marítimo es una constante a nivel mundial. Tomando como base un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, solo un 1% de las cargas se transportan por vía marítima, cuando es el modo más barato. Al no utilizar el transporte marítimo, el país encarece el costo de la carga” dijo González Insfrán.

Según los datos aportados por González Insfrán, la Argentina pierde por año entre u$s 5 y u$s 6 millones por no tener buques de bandera argentina y esto implica pérdida de divisas en la cadena logística, incluyendo servicios y empresas vinculadas al comercio exterior.

“En el comercio exterior casi el 100% de los buques son de bandera extranjera, en el comercio interior sólo se utiliza la hidrovía en un 1%, con el agravante que el 98% del transporte en la hidrovía se realiza con buques de bandera de los países limítrofes”, remarcó Julio González Insfrán.

Otro análisis presentado fue el referido a los costos por transporte de combustible por el uso de energía a gas-oil vs. gas natural licuado (GNL).

“La competitividad no pasa por bajar los salarios, sino por invertir en tecnología para mejorar la producción. Si el gobierno quiere tener una marina mercante competitiva debe propiciar la inversión en este tipo de buques impulsados por GNL, porque baja el costo en un 68%. Algunos estudios muestran que para 2020 entre el 10% y 15% de los buques nuevos en el mundo estarán preparados para funcionar con GNL. Argentina tiene una de las reservas de gas natural más grandes del mundo, que alcanzan 23 billones de metros cúbicos. Existe potencial para abastecer al país y a los países vecinos por 50 años. Asimismo, existe la capacidad de construir y mantener una flota de buques mercantes propulsadas por GNL. Tenemos que cambiar el sistema de combustible del transporte para bajar la contaminación ambiental”, aseveró el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo.

González Insfrán propuso 20 políticas para desarrollar en los próximos 20 años, con el fin de potenciar el desarrollo económico pos pandemia de la Argentina. Entre ellas se encuentran aspectos vinculados a una marina mercante nacional, que incluye a la Ley de Marina Mercante e Industria Naval; revisión de la carga impositiva y presiones fiscales en los diferentes rubros vinculados al sector; mejoras en infraestructura, y en la hidrovía con sus afluentes conexos; transición a tecnologías limpias, y otros aspectos implicados en cada política.