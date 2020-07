La opinión de los tributaristas sobre la prórroga para declarar y pagar Ganancias y Bienes Personales

Especialistas tributarios valoraron la prórroga de los vencimientos anuales del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sobre los Bienes Personales dispuesta este jueves por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Los analistas coincidieron en que se trata de una medida más dirigida a los contadores que a los contribuyentes, debido a las dificultades operativas que les plantea la cuarentena por coronavirus para confeccionar las declaraciones juradas que determinan el saldo a pagar.

La decisión de que que la prórroga abarque no solo el plazo para el suministro de la información, como ocurrió en años anteriores, sino también el pago, también fue bien acogida por los expertos.

José Luis Ceteri resaltó que el anuncio apunta a darle más tiempo a los contadores, dado que la situación económica no estará mejor a mediados de agosto y consideró correcto que se prorroguen tanto la presentación de la declaración jurada como el pago del saldo resultante, a diferencia de años anteriores cuando sólo se extendía el plazo para suministrar la información.

"Más plata en 15 días la gente no va a tener para pagar, esto es más dirigido para los contadores que tienen más tiempo para hacer las declaraciones juradas y presentarlas. No es como antes que se postergaba la presentación pero no el pago, lo que era algo ridículo porque el que paga tiene que saber qué es lo que paga", señaló.

Además, destacó que recién este miércoles se habilitó información de referencia respecto al impuesto a la Renta Financiera en el sitio web de AFIP, por lo que la prórroga del vencimiento daba un mayor tiempo para hacer los cálculos.

"Ayer (por el miércoles) la AFIP puso la información en la página web de renta financiera. Como este impuesto empezaba a vencer el 27, eran muy pocos días, así que es importante por eso también", comentó Ceteri.

Por su parte, César Litvin coincidió en que se trata de una "medida apropiada" para los profesionales del sector, dadas las dificultades significativas para obtener la información de los clientes y efectuar la determinación de cuánto deben pagar.

No obstante, Litvin consideró que el Fisco debería reprogramar los vencimientos de anticipos del impuesto u otorgar un esquema de 24 cuotas para el vencimiento anual, en lugar del pago a cuenta y de tres cuotas, ante la "asfixia financiera que se produce luego de la cancelación de las cuotas del plan vigente".

Ezequiel Passarelli, por su parte, indicó que se trata de "un alivio" para los contadores, aunque estimó que sin la prórroga muchas declaraciones se habrían presentado tarde, pagando multas e intereses correspondientes.

Agregó: "Pensé que podía llegar a venir con un anticipo nuevo, pero finalmente no fue así, sino una prórroga total. Porque también podía llegar a pasar lo que pasó los últimos años, que fuera una prórroga a medias".

Sebastián Domínguez relacionó la medida oficial con la presentación de un amparo ante la Justicia por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, a través de la que reclamó una prórroga mucho más extensa, de 60 días una vez que se normalice la actividad, aunque rescató que se trata de una buena noticia.

"No es la prórroga que pidió el Consejo en el amparo, que es de 60 días después de que se levante el aislamiento. Puede ser que la AFIP lo haya hecho como una medida para tratar de tornar abstracto el amparo hecho por el Consejo, que pide un tiempo más. Hay que ver qué decide la Justicia", indicó.

Agregó que "si bien esto es una muy buena noticia sigue siendo importante mantener el amparo a la espera de si la Justicia toma la decisión de un plazo mayor" y consideró que la decisión judicial puede conocerse antes de la fecha de los nuevos vencimientos.

Iván Sasovsky coincidió en que se trata de una medida "totalmente positiva" dadas las condiciones en las que están trabajando los contadores y también se refirió al amparo presentado por el Consejo. "Considero que llegar a este punto es totalmente innecesario llegar a este punto. Me parece una locura que el fisco no cuide y facilite a quienes quieran pagar y sí lo haga promoviendo una moratoria con quienes no", aseveró.

Ceteri se mostró más escéptico al respecto y consideró que más que con el amparo tiene ver con las evidentes dificultades que atraviesan los contadores para elaborar las declaraciones. "No sé si tiene que ver con el amparo, puede ser, pero me parece que tiene que ver más con el atraso de los contadores. Hay que ver si un juez va a firmar en contra de cobrar impuestos ante la necesidad del fondos del Estado para asistir la cuestión social", señaló.