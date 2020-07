Ganancias y Bienes Personales: el Consejo Profesional de Ciencias Económicas presentó un amparo para que se prorrogue 60 días

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó un recurso de amparo a la Justicia para que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogue por 60 días los vencimientos anuales de las declaraciones y pagos de los impuestos a las Ganancias para las personas humanas y sobre los Bienes Personales.

El recurso fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y responde al mantenimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas determinativas y el pago de los saldos de los tributos y apunta a que se posterguen hasta 60 días después de que puedan volver a trabajar normalmente.

Es que la prórroga de la presentación de las declaraciones informativas, de menor importancia, fue mal recibida por los contadores, tributaristas y el propio Consejo, que la consideraron insuficiente.

En el escrito, el Consejo destacó que desde el comienzo de la cuarentena por el coronavirus envió más de 10 notas a la AFIP con pedidos de prórrogas y propuestas en materia tributaria. El Fisco, en mayo, aplazó 40 días los vencimientos previstos originalmente para junio, pero la cuarentena extendida terminó abarcando esta fecha, aducen los profesionales.

El tributarista Sebastián Domínguez resaltó que los vencimientos operarán de forma normal hasta que la Justicia se expida, a menos que la AFIP decida una prórroga en las próximas horas, dado que mañana se deben comenzar a presentar las declaraciones juradas para algunos contribuyentes.

"Hasta que la Justicia se expida, esto no tiene ningún efecto para los vencimientos que comienzan el viernes, para que lo resuelva el juzgado va a haber que esperar unos días. Entiendo que la AFIP debería prorrogar el vencimiento y el pago, porque no es solamente un problema de carga en el aplicativo sino de determinación del impuesto. Si prorroga tornaría abstracta la presentación ante la Justicia y tendríamos la seguridad de que va a haber más tiempo", señaló.

Y agregó: "El reclamo debería prosperar porque los contadores no pueden ir a sus estudios, los contribuyentes tienen parte de la información en las empresas y no pueden ir, entre otros factores, lo que dificulta mucho el trabajo. Además hay profesionales de mayor edad que no están familiarizados con los sistemas informáticos y no pueden trabajar de forma remota."

Los vencimientos comienzan a operar este viernes, cuando los contribuyentes con CUITs terminados en 0, 1, 2 y 3 deban presentar su declaración jurada determinativa para Ganancias y Bienes Personales. Los que tengan CUIT finalizado en 4, 5 y 6 tendrán que suministrar la información antes del lunes; y aquellos cuyos CUITs concluyan en 7, 8 y 9, antes del martes.

En tanto, el pago del saldo por ambos tributos tendrá lugar entre el 27 y el 29 de julio, en el mismo orden.