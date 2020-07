Qué pasó entre Viviana Canosa y Alberto Fernández: "Señor Presidente, ojalá no me llame nunca más"

La periodista Viviana Canosa primero contó que había recibido mensajes del presidente Alberto Fernández con tono "intimidatorio". Ayer, volvió a referirse al intercambio de mensajes dando algunos detalles del cruce con el mandatario. Al comienzo de su programa Nada Personal, que se emite por Canal 9, la periodista dijo: "Le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más".

El martes, Viviana Canosa contó en el programa Por si las moscas, de Radio de la Ciudad, que a fines de junio había recibido críticas por parte del Presidente, al finalizar una emisión de su programa. "Fue un poco fuerte, sentí como un ataque de pánico, me temblaban las piernas", comentó en el envío radial.

"Me pareció intimidatorio, me escribió a mi teléfono, no a la producción. Él me decía: «Te quiero mucho, mirá que lo que decís se te va a volver en contra». Le escribí varios mensajes que borré y finalmente le mandé: «Cuando quieras nos tomamos un café». Porque yo soy intensa y no soy víctima. Esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa. Me dije: «Este es mi trabajo»", dijo en Por si las Moscas.

Anoche, en su programa Nada Persona editorializó sobre el tema y dio más detalles. Luego de un mini. "No abuse de su poder", comenzó el descargo Canosa.

"Me siento absolutamente decepcionada con usted, señor Presidente. Lamento que hayamos interrumpido nuestra amistad. Creo que le he hecho grandes notas el año pasado, inclusive este, cuando comenzó el año. Siempre puse mi mejor predisposición. Este programa también está para cuando usted quiera decirme las cosas. Pero en vivo, dígamelas en la cara. No me las diga por mensajes. No me asuste. Me siento libre, soy libre, quiero vivir en un país libre", dijo la periodista hablándole directamente al Presidente.

Y continuó con su mensaje: "Sentí que era el Estado contra mí. ¿Por qué? Si lo único que hago es trabajar. Yo no estoy ni de un lado ni del otro de la grieta. Yo no quiero estar ahí. Este programa se hace con todas las voces todas las noches. Y yo le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más. Que no me moleste más. Que me deje trabajar en libertad, que me la merezco, que me la gané. Que soy una mina de bien, laburadora, decente. Digo lo que pienso. Vivo en libertad, soy libre. No soy ni quiero ser un títere de nadie".

Finalmente, cerró su mensaje mostrando su decepción para con el Jefe de Estado.

"Lo lamento mucho, Alberto Fernández, muchísimo. Lo apreciaba, tenía un afecto especial por usted. Y, más allá de nuestras diferencias, le deseo lo mejor. Faltan muchos años todavía para que usted termine su mandato. Y voy a ser una de las primeras en trabajar para que le vaya bien. Pero no se meta con mi libertad ni con la de nadie. Seamos democráticos, republicanos. Seamos decentes".

Un mes atrás, el cruce pero en vivo había sido entre la periodista Cristina Pérez y Alberto Fernández. El Presidente se mostró molesto por una pregunta que la periodista hizo al aire sobre la expropiación e Vicentin.

Luego de que el mandatario la mandara a "leer la Constitución", la conductora editorializó al otro día en su programa de radio y habló de "intolerancia manifiesta ejercida por el propio presidente de la Nación" y se preguntó, irónicamente, si se trataba "de Alberto Fernández o de Aníbal Fernández", en referencia al ex funcionario K.

"Parece que está tornándose en una versión radicalizada, no le importa guardar las formas no solo ante una mujer, sino ante una audiencia", planteó la periodista un mes atrás en su programa de Radio Mitre.

En tanto remarcó que "el que tiene que leer la Constitución es el Presidente; es incorrecto lo que me respondió y no lo digo yo, sino que lo dijeron abogados y constitucionalistas que son expertos en el tema. Me da pena que se haya transformado en una especie de pelea en el barro por forzar una respuesta a sabiendas de decir algo que no era correcto".