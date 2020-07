Es la Justicia, estúpido

Casandra, significa en griego antiguo, la que enreda a los hombres. Tenía el don de la profecía. Fue sacerdotisa de Apolo, hija de Hécuba y Príamo, reyes de Troya. Cuando Casandra rechazo el amor de Dios, éste viéndose traicionado, la maldijo escupiéndola en la boca. Seguiría teniendo su don, pero nadie creería jamás en sus pronósticos. Sin embargo, ella podía ver el futuro...

La pandemia y su consecuente paralización de los tribunales complicaron los planes de Cristina Kirchner. Ella pretendía resolver sus causas judiciales en los primeros 100 días de un gobierno que iniciaba la gestión con altos índices de aprobación popular. En cambio deberá meter mano en la Justicia en medio de los ajustes más impopulares que se recuerden en la historia del peronismo.

La Corte Suprema decidió levantar la feria en forma escalonada, siguiendo los tiempos de la autoridad sanitaria. El lunes 27 será el turno de los fueros laboral y comercial. La fotografía de los abogados haciendo fila para presentar concursos y quiebras de empresas será inédita. En 2001-2002 se registraron 60% más de quiebras que en igual periodo anterior. Este año se estima que la cantidad de quiebras será 300% más que en 2019. Estos son datos de la oficina de estadísticas del Poder Judicial de la Nación

El silencio prudente en el ejercicio de la palabra de Cristina Kirchner no obtura el meticuloso armado del ejercicio del poder. José María Di Paola, el sacerdote de villa la Cárcova, contó que PAMI y ANSeS abrieron oficinas para asistir a esos vecinos de José León Suárez.

Esos organismos que la vicepresidenta reservó para sí, cumplen una tarea política muy importante. En el Gobierno todos saben que Cristina tiene el poder de los votos especialmente en la tercera sección electoral.

El conurbano, especialmente su corazón, La Matanza, define elecciones en la argentina. Mientras se debate la reforma de la Justicia, se mueven piezas decisorias en las causas de corrupción del kirchnerismo.

La embestida contra el procurador interino Eduardo Casal es fuerte. La diputada del FPV, Vanesa Siley pidió una auditoría de los gastos de la Procuración 2018-2019. Siley ocupa el lugar en el Consejo de la Magistratura que dejó vacante Eduardo "Wado" de Pedro al asumir en el Ministerio del Interior.

Además es titular del Sitraju, un sindicato, sin personería gremial, creado en la época de Alejandra Gils Carbó, para oponerse al gremio de judiciales que lidera Julio Piumato. La Auditoría General de la Nación ya tenía su temario de este año acordado y la revisión de los gastos de la Procuración no estaba en agenda. No obstante, de sus siete miembros, cuatro son del oficialismo. Esa mayoría le permitió, por ejemplo, negarse a auditar los gastos de la pandemia realizados por el Gobierno.

Casal ocupa el cargo que dejó vacante con su renuncia Alejandra Gils Carbó. El gobierno de Mauricio Macri no pudo lograr acuerdo para promover a la jueza Inés Weinberg de Roca. El oficialismo actual tenía la aspiración de promover para ese cargo al Juez Daniel Rafecas. La dificultad para obtener los dos tercios en el Senado valen tanto para esa designación como para promover el jury y destituir a Casal.

La embestida oficial apunta a su renuncia. Según la ley del Ministerio Público Fiscal debe asumir Laura Monti. Sin embargo, los planes de Cristina Kirchner son correr a Monti, y designar al tercero en la línea sucesoria, Víctor Abramovich.

Entre otros pergaminos Abramovich ha sido director del CELS que preside Horacio Verbitsky. Este sumaria así un hombre más a la égida que ya integran Cristina Camaño (AFI), Félix Crous (OA), María Laura Garrigós de Rébori (SPF).

Geronimo Ustarroz, el representante del ejecutivo en el Consejo de la Magistratura impulsa la revisión de 38 traslados de jueces durante el gobierno de Macri. Si bien muchos miran la movida en torno a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Cámara Federal Porteña, hay que poner el foco en el juez Germán Castelli, quien lleva la causa cuadernos, y en el juez Andrés Basso, de la causa direccionamiento de obra pública en beneficio de Lázaro Báez.

Basso fue uno de los jueces a quien Cristina Kirchner le gritó en medio de la indagatoria aquel lunes 2 de diciembre: "No me interesa, este tribunal seguramente tiene la condena escrita, a mi ya me absolvió la historia".

Hay que cubrir en Comodoro Py cuatro juzgados vacantes, dos fiscalías federales, la 8 y la 12, y lo más trascendente el lugar que dejó la renuncia de Germán Moldes el fiscal general de cámara. Esto es más redituable en lo inmediato que las discusiones de la futura reforma de la Justicia.

Atrás quedó el recuerdo de Cristina Fernández de Kirchner senadora y Alberto Fernández jefe de gabinete promoviendo la reducción de nueve a los cinco actuales miembros de la Corte en 2006. El fallo del 24 de abril de este año rechazando por unanimidad el planteo de Cristina sobre las sesiones virtuales, encendió en la vicepresidenta las alarmas. Qué se puede esperar después de esa sentencia unánime en su contra, si llegaran a la Corte las causas que la involucran a ella y a su familia. A pesar de que nadie le cree, Casandra puede ver el futuro, habrá que empezar a darle crédito a esas predicciones.