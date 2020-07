Coronavirus: Kicillof pagará un subsidio de $ 500 por día a pacientes leves internados

Después de admitir que "estamos en un momento complejo de la pandemia ", frente a la escalada de casos de los últimos días, el gobernador bonaerense Axel Kicillof acaba de anunciar el programa "Acompañar" por el que para fomentar que los pacientes de coronavirus leves hagan el aislamiento en los centros estatales, fuera de sus casas, se les abonará un subsidio de $ 500 diarios a modo de "desarraigo".

Junto al ministro de Salud nacional, Ginés González García, el mandatario afirmó que en la provincia "tenemos más de 13.000 camas para pacientes de Covid leve", luego de ejemplificar con el centro de aislamiento que se montó en Tecnópolis. Sin embargo, admitió que "hoy tenemos esas instalaciones en gran parte sin ocupar, y sin embargo tenemos más contagios que antes".

"Ahí hay algo que no termina de conciliar", afirmó Kicillof. "La necesidad de los que cursen la enfermedad con la comodidad del caso y la inversión del gobierno nacional para que lo puedan hacer en un centro de aislamiento si sus domicilios no les dan esas condiciones", reflexionó.

"La gente muchas veces necesitaría irse de sus casas, sanitariamente es aconsejable, pero no lo hace", añadió. Por esto, para fomentarlo, Kicillof anunció el pago de $ 500 diarios a quienes transiten los 10 días de aislamiento en los centros oficiales.

"No es aislar, no es confinar, es acompañar, con condiciones excelentes. Pero sabemos que no se van de sus casas, lo hemos hablado con pacientes, con los intendentes. Lo que vimos es que el que se queda en su casa siente una pérdida, algo así como un lucro cesante, un desarraigo", argumentó. Lo definió como un "subsidio por desarraigo y solidaridad".

"Sabemos que se tienen que aislar 10 días. La Provincia les va a dar $ 500 por día. Al cabo de esos 10 días van a recibir una compensación por acompañar una política sanitaria", completó Kicillof.