Dura advertencia de exministros de Economía: ¿la Argentina va hacia un nuevo 'Rodrigazo'?

La fuerte emisión monetaria que el Gobierno debió realizar para vehiculizar el millonario paquete de asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad y empresas por el impacto económico de la cuarentena impuesta por el coronavirus, ya encendió todas las alarmas para el día después.

Economistas de todo pelaje ideológico alertan sobre la necesidad de estilizar gran parte de esos recursos volcados a la economía, para evitar una aceleración inflacionaria en la pospandemia.

Y ahora son cuatro ex ministros de Economía los que advirtieron sobre los riesgos que se corre si no se dan pasos concretos para evitar un desborde inflacionario, pero coinciden en que la Argentina se encuentra en una situación similar a la que atravesaba el país hace nada menos que 45 años.

Entonces, una combinación de espiralización de precios y salarios, junto a una desacertada política monetaria y fiscal llevó a lo que la historia económica, y empresarios que ya peinan canas bautizaron como "Rodrigazo".

Domingo Cavallo, Roque Fernández, José Luis Machinea y Ricardo López Murphy participaron esta mañana de una videoconferencia organizada por la Fundación Libertad, y analizaron la gestión económica durante la pandemia y sobre todo los principales desafíos del día después.

"El problema inflacionario va a ser grave y pronto, no creo que el Gobierno vaya a poder tirar hasta las elecciones del año que viene sin enfrentar un riesgo de descontrol inflacionario significativo", señaló Cavallo, quien dijo no poder predecir si habrá o no esa situación de hiperinflación de acá, pero aclaró que le "preocupa la falta de cohesión y coherencia".

En ese sentido, consideró que "lo más probable es que tengamos un fenómeno de tipo Rodrigazo, es decir un aumento de muchos precios atrasados y también una obligación del gobierno de ajustar el tipo de cambio porque el tema se le va de las manos".

Por su parte, Ricardo López Murphy, hizo hincapié en el desbalance de las cuentas públicas, con déficit primario en torno a 7,5% del PBI, una carga de intereses de 2% y 4,5% del BCRA.

"Tenemos un déficit respecto al producto equivalente al que tuvimos en el Rodrigazo", destacó. Y precisó: "O se produce una corrección muy fuerte de esos desequilibrios, que lleva a opciones políticas muy dramáticas en un año electoral, o la dinámica de esos desequilibrios adquieren vida propia".

El exministro de Economía y Defensa, recordó que en el segundo semestre de 1975 Argentina tuvo "inflación de tres dígitos y el primero no era la unidad". Dijo que "el riesgo de caer en una situación de esa naturaleza está frente a nosotros, a menos que se tomen medidas fiscales muy contundentes que va en el sentido contrario a lo que se habla hoy".

Para Roque Fernández, aseguró que "2021 es un año electoral, donde la Argentina tiene muchas complicaciones, inflación, gasto público insostenible y es muy difícil que se pueda pensar en un plan coherente, porque en general es políticamente incorrecto".

Frente a ello, se mostró "pesimista desde el punto de vista de que se apliquen las políticas correctas pero un poquito optimista, en el sentido de que el fin de la pandemia va a permitir que se reconecten capital y trabajo". Así, "el sector privado va a subsistir, se va a mover, se va a recuperar a pesar de que las políticas van a ser malas".

José Luis Machinea, en tanto, asemejó la situación actual con la "economía de guerra", algo que ya había hecho el presidente Raúl Alfonsín en 1987, cuando Machinea era presidente del Banco Central.

"Yo no veo una hiperinflación por ahora pero esto es como en una guerra, hay un gasto excesivo, un déficit excesivo pero normalmente durante la guerra no hay una hiperinflación, o una aceleración muy grande de la inflación". Y explicó: "Lo que ocurre es que cuando termina el conflicto, la situación tiene a complicarse".

De este modo, Machinea también considera que la Argentina se encuentra en una situación tan compleja como a mediados de los 70. "No se puede estabilizar por ahora y en un futuro cercano porque vamos a tener una situación fiscal y monetaria complicada. Si uno intenta hacerlo sin corregir algunas cosas antes, hacer los deberes desde el punto de vista monetario y fiscal, la situación es parecida a la del plan de 1973/4".

Entonces hubo una política de ingresos pero no hubo nada de política fiscal y monetaria consecuente y "eso terminó después en el Rodrigazo", enfatizó.