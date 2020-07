Peter Duifhuizen: “Los clientes se han adaptado rápidamente al entorno cambiante”

Desde marzo, el factor Covid 19 impacta severamente en el transporte marítimo y la logística. En diálogo con Transport & Cargo, Peter Duifhuizen, presidente para América Latina de Ocean Network Express (ONE), reflexionó al respecto

- ¿Cómo se comporta la exportación con destino a los mercados asiáticos?

- Debido a la naturaleza de los productos que salen de América Latina en contenedores, como alimentos congelados y refrigerados, los mercados de exportación en general han sido buenos. De hecho, si tomamos los casos de Argentina, Uruguay y Brasil, observamos un crecimiento aproximado del 11% entre marzo a mayo en comparación con el mismo período del año pasado. La perspectiva sigue siendo sólida.

Para Argentina hemos visto un crecimiento cercano al 14% en el total exportable para el mismo período, ayudado especialmente por el fuerte impulso de la carga perecedera a China, básicamente carne, frutas, y recientemente limones.

- ¿Y en el caso de las importaciones con foco en Asia?

- El mercado de importación se ha visto afectado por varios factores, tales como el cierre de la mayoría de los negocios por un período prolongado, el debilitamiento de las monedas locales frente al dólar y la reducción de la actividad económica en general. En una comparación similar, pero tomando el período de abril a mayo, notamos una disminución del 12% en la importación en contenedores para el grupo de países conformado por Argentina, Uruguay y Brasil. Sin embargo, si solo tomamos a la Argentina, el impacto ha sido mucho menor porque alcanzó solo al 2%. Para junio y en adelante, vemos una nueva tendencia a la baja considerando los desarrollos de Covid 19.

- ¿Los departamentos gubernamentales y las autoridades portuarias y sanitarias están a la altura de las circunstancias?

- A pesar de la difícil situación, todas las autoridades locales, así como los operadores portuarios involucrados han hecho un trabajo tremendo al crear un entorno con la menor cantidad de restricciones para garantizar una buena entrada y salida de productos. Esto ayudó mucho a la industria naviera para brindar el mejor servicio posible a los clientes locales.

- Los clientes también debieron adaptarse a la nueva situación

- Lo que vemos a través de los ojos de ONE, es que nuestros clientes se han adaptado rápidamente al entorno cambiante de trabajar en casa y por medios electrónicos. Esto le permitió a ONE acelerar los procesos de entrega de carga en la importación y de documentación para la exportación.

Los clientes no fueron los únicos. Nosotros también, como empresa, tuvimos que adaptarnos rápidamente a trabajar desde casa en la mayoría de los países. Nuestros sistemas y procesos de trabajo han sido diseñados para reaccionar rápidamente ante situaciones de emergencia. Por ejemplo, desde los comienzos de ONE en abril de 2018, la mayoría del personal en Latinoamérica ya estaba equipado con computadoras portátiles en lugar de equipos de escritorio. También aquí podemos decir que nuestro personal ha hecho un gran trabajo para asegurarse de que nuestros clientes se vean menos afectados por las restricciones y dificultades existentes. A juzgar por las reacciones de nuestros clientes, creemos que nuestro personal y organizaciones han logrado mantener en marcha los flujos vitales de importación y exportación y de esa manera han ayudado a mantener los suministros, muchos de estos vitales, sin interrupciones importantes.

- ¿Qué aprendimos de esta nueva realidad?

- En tiempos de adversidad, es gratificante observar que todas las partes involucradas en el proceso logístico han hecho un esfuerzo adicional para asegurar que los consumidores finales puedan recibir sus productos, y que los productores puedan exportar sus productos con la menor interrupción.

Nuestra compañía está usando el eslogan “Como ONE podemos”. Esto ciertamente se puede aplicar a todas las partes en el proceso logístico en este caso.

Tomará tiempo evaluar y adaptarse de la mejor manera posible a esta nueva realidad, pero sin duda algo muy bueno saldrá de esto en términos de impacto ambiental. Con el trabajo desde casa habrá menos desplazamientos, y más tiempo de calidad en el hogar.

Visión desde la Argentina

Patrick Campbell, presidente de ONE para Argentina y Uruguay resaltó “el gran apoyo y liderazgo que recibimos desde ONE Global en Singapur y del equipo de Peter Duifhuizen en ONE Brasil porque fueron determinantes para mantener plena operación superando todas las dificultades que se fueron presentando en cuanto a programación de buques y cargas y poder cumplir en tiempo y forma con cada cliente. ONE se ocupó de manera muy importante de su personal”.

El directivo aseguró: “Durante la pandemia transportamos no solo insumos esenciales COVID sino elementos vitales para nuestra industria, cumpliendo además con los compromisos de exportación tan importante para preservar mercados y generar divisas para el país. Nos queda el aprendizaje de lo importante que es la conectividad y la era digital garantizando la continuidad del negocio dentro y fuera del a oficina. Nuestro próximo desafío es erradicar los tramites presenciales en Argentina haciendo que todo el comercio exterior

pase por una única ventana electrónica”.