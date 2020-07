Adolfo Rubinstein: “El Gobierno se enamoró de la cuarentena por el rédito político que implicaba”

Adolfo Rubinstein fue ministro de Salud durante el gobierno de Cambiemos y luego secretario del área, cuando Mauricio Macri dispuso la reducción de ministerios en 2018. El médico, perteneciente a la UCR, reconoce en diálogo con El Cronista las buenas políticas que implementó el gobierno actual en relación a la pandemia del coronavirus. Pero a la vez marca en qué puntos se podría haber actuado mejor. Además, las posibilidades de una vacuna, los contagios de los niños y la posibilidad de postularse a elecciones.

- ¿Qué evaluación hace de la gestión del gobierno nacional sobre la pandemia?

Hay varias etapas. Hubo una primera etapa entre fines de enero y principio de marzo en donde se subestimó el riesgo. Se puede ver en las declaraciones de Ginés González García, se restó importancia a la pandemia. Esto hizo que no se tome registro de los viajeros, que no se compren kits y que no haya controles en Ezeiza.

En la segunda etapa el presidente se puso al hombro el tema y se decretó la cuarentena de forma acertada. Pero luego hubo una prolongación indefinida de la cuarentena sin medidas adicionales. Cuando se había amesetado y había pocos casos se debió enfocarse sobre los dispositivos comunitarios, el rastreo de contactos y el bloqueo de los focos. No se hizo porque no había tests. Hoy, con 4000 casos por día, la mayoría de los contagios son comunitarios, pierde efectividad trazar la cadena de contactos. El Detectar tendría que haber empezado antes.

En resumen, se gestionó bien la cuarentena al inicio. Pero luego hubo un enamoramiento de la cuarentena por el rédito que implicaba, tanto desde lo sanitario como desde lo político, y no se soltó a tiempo. Se debía flexibilizar antes. Ahora cayó por su propio peso, la gente no la cumplía.

- Cuando ve la cercanía de Rodríguez Larreta con Fernández y Kicillof, ¿qué le genera? ¿Cree que es un buen gesto en este momento?

Sí, claro que sí. Hoy la epidemia se concentra en el AMBA, que es un conglomerado urbano que tiene un continuo demográfico. Sería absurdo que no estuvieran articulados, más allá de que tengan estrategias distintas. Está muy bien, es muy razonable que estén coordinados.

- ¿Tendremos que seguir con medidas de distanciamiento hasta que haya una vacuna?

Sí, hasta entonces vamos a tener que convivir con distanciamiento, tapabocas y evitar aglomeraciones. Las actividades que se reanuden serán con protocolos estrictos, y siempre existe la posibilidad de retroceder. Un esquema valvular intermitente: avanzar, pero si el sistema se desborda hay que retroceder. Pero tenemos que convivir hasta que llegue la vacuna.

- ¿Es optimista respecto a la llegada de alguna vacuna?

Sí, soy optimista, va a haber vacuna. No es un virus complejo, aunque tampoco quiero generar expectativas desmedidas. Hay cuatro o cinco iniciativas avanzadas, una de ellas la de Pfizer que se está probando en Argentina. Pero dudo de que llegue rápido. En el mejor de los casos, entre septiembre y noviembre se demostrará la efectividad. Pero después vendrá la producción y distribución. Es muy improbable que tarde menos de un año para que la tengamos.

- ¿Es posible que los niños contagien menos que los adultos?

Hay pocos estudios. Algunos indican que desde los 10 años contagian casi como adultos. Los que casi no contagiarían son los más chicos, de hasta 5 o 6 años. Sí se sabe que la mayoría son asintomáticos.

- ¿Le gustaría ser candidato en las elecciones del año que viene?

No lo sé. Trabajo con los equipos técnicos dentro del radicalismo. No está en mis planes inmediatos ni nadie me lo propuso, pero tengo un perfil político más allá de lo técnico.