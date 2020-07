¿Adiós Trump, adiós recuperación acelerada?: lo que Wall Street todavía se niega a descontar

En Asset Management en especial, cuando se vive una crisis de semejante dimensión global como la actual, todas las semanas uno se pregunta si el diagnóstico debe ser modificado. La semana pasada reportaron resultados trimestrales entre otros, los bancos en USA con comentarios de sus respectivos CEOs de que están provisionando al máximo sus balances porque lo que se viene es muy complicado, potencialmente peor de lo que Wall Street espera. De esta forma, la recuperación original que Wall Street descontaba en “V” parecería colapsar frente a una “U” o una “L”.

De hecho, estos escenarios alternativos, ya están descontados al menos parcialmente en casi todo sector del équity en USA que no sea tecnología como por ejemplo bancos (XLF), energía (XLE), aerolíneas (JETS), por citar algunos. Parecería que este trimestre comienza con muchas más dudas que el anterior. De hecho, el primer trimestre fue tendencialmente negativo, el segundo trimestre fue tendencialmente muy positivo y quizá éste sea el trimestre de la consolidación con un mercado operando en rangos a la espera de tener una imagen mas clara de la velocidad con la que la economía global sanará de los nocivos impactos de la pandemia.

A esto se podría sumar el hecho de que con esta recesión, la victoria electoral de Trump en noviembre se llena de interrogantes potenciales para un partido republicano que fue “muy bullish US équities”. Parecería que ninguno de estos dos eventos está totalmente priceado en el mercado, ni la “U”, ni una “potencial derrota Republicana”. ¿Por qué es tan difícil o por qué lleva tanto tiempo pricear cambios potenciales de diagnóstico? La fenomenal distorsión monetaria impide que hoy sepamos lo que valen las cosas. En todo proceso inflacionario y éste es uno monumental referido a activos financieros, el sistema de precios pierde su principal rol: el de señalizar información de valor relativo. Este bendito virus rompió al mundo mucho más de lo originalmente pensado y llevará mucho más tiempo volver a la situación pre-pandemia.

La temporada de reporte de resultados tomó fuerza desde la semana pasada y se completará casi en totalidad en dos semanas. Para entonces, el pricing relativo al hoy podría ser muy diferente. Cuanto mayor sea la probabilidad de una “U” o una “L”, mayores serán las chances alcistas para el GLD (oro) y el TLT (bonos largos USA). Las recesiones nunca ganan elecciones ni en USA, ni en la China. El mercado todavía decidió no pricear la total y cruel realidad en USA que ya se siente en forma más que abrumadora. Parecería que el mercado internacional se quedó sin "buenas noticias". Es probable que se vengan dos historias a pricear en este Q3: 1) recesión más larga de lo esperado en USA, 2) podría perder Trump, presa de un virus que rompió por un rato al menos, casi toda la economía en USA. Ojo, que los mercados pueden corregir fuerte aun en pleno QE como ocurrió en 2010 (crisis de Deuda Griega) y 2011 (crisis de deuda Europea).

La FED mucho más que instaurar la necesaria existencia de un PUT GRATIS para bajar la locura, generó como efecto colateral probablemente, la burbuja de activos financieros más enorme de la historia y esto recién comienza. De una “locura pesimista en marzo 2020” pasamos a “una locura exuberante en julio 2020 liderado por équity tecnológico”. Obviamente, los dos estados de locura no ayudan a la economía real, único objetivo a recuperar post-pandemia. Una cosa es un PUT GRATIS, otra mucho PEOR es una burbuja exuberante. Esto último no le hace bien a nadie y la FED no para de alimentarla en lo que se está convirtiendo en la trampa de liquidez más enorme de la historia. Me pregunto si la FED se sentirá cómoda en esta burbuja que armó en sólo tres meses, especialmente en équity tecnológico. Una cosa es evitar un colapso pero otra muy distinta es generar una burbuja para evitarlo. No parece razonable observar a un mundo entero comprando tecnológicas sólo porque cree que mañana estarán más caras. La FED aunque cueste una corrección, debería bajarle un cambio a este mercado demencial. Es altamente probable que el costo de estabilizar la crisis febrero/marzo 2020 haya sido el de generar la burbuja abril/mayo/junio/julio 2020, lo cual si se llegase a convalidar es un severísimo error de política monetaria.