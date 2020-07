Abren comercios e industrias pero advierten que la recuperación será muy lenta

"Abrir no es lo mismo que vender", es hoy la frase que mejor define el sentir de comerciantes e industriales con negocios en el Área Metropolitana Buenos Aires, la más afectada por las medidas restrictivas por el coronavirus.

Ante la reapertura gradual de locales comerciales, industrias y servicios a partir de hoy, empresarios coinciden en que es una buena noticia, pero son muy mesurados a la hora de evaluar expectativas hacia adelante.

"La economía funciona por expectativas y mucha gente la está pasando mal, las señales son malas, no hay dinero en la calle, el consumo está caído y mucha gente no sale porque tiene miedo de enfermarse", señaló Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio. Por si quedaban dudas, agregó que "no hay manera de generar una gran expectativa".

Explicó que la asistencia económica "es fundamental" y admitió que Gobierno hizo un gran esfuerzo pero no alcanza.

"Tendrían que haber postergado los impuestos hasta 4 o 5 meses después de que se levantara la cuarentena", para darles tiempo a recuperarse. Y destacó: "Es preferible una inflación más alta que una depresión en la que se mueran empresas".

Para Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), es "muy importante" que la industria que había tenido que parar vuelva a trabajar, en especial en distritos como San Martín, La Matanza o Tres de Febrero, que concentran mucha industria pyme de sectores como calzado, metalmecánica o indumentaria.

Consultado sobre qué puede esperarse ahora, Rappallini aseguró sin eufemismos que "al que quedó temblando, la pandemia se lo llevó puesto".

Pero aun para empresas que logren sobrevivir, "recuperar el capital de trabajo, recomponer stock y tener la situación anterior a la pandemia va a llevar entre 6/8 meses a un año y medio", destacó.

Algo similar observa Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para quien la noticia de las aperturas "es un alivio". Dijo que "en abril los comerciantes pyme consultados estimaban que podrían "recuperar el nivel de ventas pre cuarentena para diciembre o enero, ahora habrá que ver".

En el caso de las industrias, Cascales alertó acerca del sobrecosto que tendrán las industrias para operar según los protocolos. "Para una pyme que tiene 10 empleados, sólo llevarlos y traerlos le sale entre 10.000 y 20.000 pesos por día".

Y enfatizó: "Es muy caro moverlos y dependiendo del volumen de trabajo, muchas empresas puede decidir no abrir", aunque ahora puedan hacerlo.