José Urtubey: "No hay cómo evitar que la crisis en las empresas pegue en el empleo"

José Urtubey, directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y Celulosa Argentina, no tiene precisamente la mejor perspectiva respecto de lo que vendrá para la economía argentina. El empresario sostiene que la situación actual tenderá a empeorar durante los próximos meses, lo que continuará dejando en el camino tanto empresas como trabajadores.

"Estamos comenzando a transitar una crisis peor a la de 2001. Porque además de una crisis local, ahora también se suma una internacional. En 2001 fue una desplome centrado sobre todo en lo económico y financiero; pero acá se suman factores como saber cuál es el comportamiento del precio de las materias primas", sostuvo.

-Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son sus perspectivas para lo que queda de este año y 2021?

-La actividad económica seguramente caerá más de 10 puntos. En marzo tuvimos una caída de 11 puntos, con solo 10 días de freno de la actividad. Y ya en abril el desplome fue de 26 puntos. Ya se entró a esta crisis en una mala situación, por lo que no habrá demasiados recursos para la asistencia del sector productivo. Habrá que buscar prioridades y afinar el lápiz.

Mirá también El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, dio positivo de coronavirus El funcionario judicial se hizo el test el sábado y ahora permanece recluido en su hogar. Desde su entorno pidieron "extremar los cuidados de salud" del personal de los tribunales provinciales.

-El golpe se hará sentir en empresas y puestos de trabajo

-La caída económica sin dudas va a tener un correlato negativo en el empleo. Muchas empresas van a terminar cerrando, o concursadas. Hicimos una encuesta, y sobre 750 casos, un 11% iba a estar en situación de concurso. Esto muestra una realidad. Cuando entramos a la crisis teníamos una capacidad industrial ociosa del 40%. Hoy estamos arriba del 56%. No hay forma de que esto no pegue en el empleo. Y tampoco podemos hacer la diferenciación entre firmas el interior y AMBa. No quiere decir que el hecho de que solo porque muchas empresas abrieron antes en algunas provincias que en la región metropolitana, vayan a estar mejor. Muchos de los mercados de esas empresas están justamente en el AMBA. El golpe será para todos. Casi un 30% de las empresas dice que su facturación cayó 60%.

-¿De esos concursos una buena parte podría derivar en cierres?

-Seguramente. En términos de empleo cayeron 9000 puestos de trabajos fabriles en abril pasado respecto de marzo, y 46.000 contra igual mes de 2019. Estos números, incluso, tienen todavía alguna reserva de anábolicos como la asistencia estatal, créditos o alguna reserva. Pero esto se terminará todo tenderá a empeorar. La línea de recuperación será muy lenta.

-¿Qué papel juega aquí la doble indemnización? ¿Hay pedidos oficiales para ponerle fin?

-No porque entendemos que no resuelve el problema. La mejor forma de evitar despidos es fortalecer el desarrollo productivo. Desde la UIA siempre dijimos que la doble indemnización no es el instrumento que vaya a marcar una diferencia.

-Se intenta avanzar sobre una reforma fiscal, una medida que se busca del lado empresario. ¿Tiene expectativas al respecto?

-Si porque estamos tocando fondo y hay que lograr alguna salida de este tipo. Se deben eliminar los impuestos distorsivos y poner en marcha políticas tributarias que incentiven nuevas inversiones y que fortalezcan la inversión productiva. Hay que promover la radicación de empresas y población en el interior.

-¿Se sintieron acompañados por el Gobierno durante estos meses de cuarentena?

-Hubo mucho acompañamiento y conciencia de la situación delicada en la que estábamos. Tenemos una fuerte comunicación con los equipos de los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Gustavo Moroni (Trabajo). A partir de ahora será muy importante la fijación de prioridades porque hay recursos limitados.

-¿Les preocupan las internas que parecieran comenzar a surgir en el Gobierno?

-Mientras sea dentro de un cauce razonable, no. La argentina tiene un sistema presidencialista, con lo que la multiplicidad de voces, en la medida que estén bien llevadas, está bien y no es algo que deba asustar.

-¿La negociación de la deuda ya debería estar resuelta?

-Es importante que se resuelva, independientemente de si quedan algunos holdouts. Eso va a permitir entrar también en lo que es la agenda de fondo, fijar cuáles son los objetivos reales de la recuperación. No es solo la posibilidad del Estado para acceder a créditos en el exterior a tasas razonables, sino también la posibilidad de mejor financiamiento para las empresas. Es muy importante lo que se juega en este sentido.

-¿Considera que el tema estuvo bien manejado?

-Son procesos de negociación complejos. Lo importante será el resultado

-¿Qué análisis hace del tema Vicentin hoy, a algunas semanas de la explosión del tema?

-Lo fundamental en estos casos es que se respete el estado de derecho y por ahora creo que esto se cumple. Va todo dentro de los márgenes judiciales de lo que es el concurso. Hay una solución superadora y se está yendo en ese camino. La expropiación está prevista en la Constitución, pero evidentemente desde el Gobierno finalmente se pensó que no era el momento oportuno para hacerlo porque ni siquiera hubo un proyecto enviado al Congreso.