La advertencia de Cabrales: "Venimos muy atrasados en el tema precios y la recuperación económica será lenta"

El empresario detrás de la empresa Cabrales habló en díálogo radial y expresó sus preocupaciones sobre el estado actual de la economía y su relación con el gobierno.

"La reunión con Alberto Fernández fue positiva. Hablamos de la reactivación, de préstamos para capital de trabajo a tasa más baja, inflación, brecha cambiaria....", comentó Cabrales en Cosechas y Negocios. Si bien no hubo promesas se intercambiaron opiniones y cada empresario presentó su problemática. Se hablo de la reactivación y la necesidad de hacer trabajo en conjunto al igual que del tema de préstamos para el trabajo a tasas bajas.

"Si uno no es optimista no puede ser empresario en Argentina", afirmó el Vicepresidente de Cabrales, en Cosechas y Negocios. La financiación será clave en el escenario que viene. "Se necesitan tasas bajas" ya que para Cabrales incluso "una tasa del 24% también me parece alta" en relación al pago de tasas de las Leliq. "Hoy no es cuestión de tamaño", dijo respecto al problema que enfrentan las empresas.



"Venimos muy atrasados en el tema precios", indicó durante el programa y aclaró que "la gente perdió mucho poder adquisitivo y cuida el peso". Según el empresario, "el argentino se cuida para consumir" y agregó en este sentido que "algunos sectores activen más rápido que otros pero recién en 2021 habrá recuperación pero será lenta. Argentina venía ya antes de la pandemia y esto lo agravó".

"Tiene que haber incentivos a la producción y al trabajo", dijo en la emisión por Radio con Vos



"Es lógico ampliar la base imponible y recaudar más. Estamos pasando una situación muy difícil, con 40% de las personas en la pobreza. Los empresarios queremos dar más trabajo ", manifestó Cabrales durante la entrevista en Cosechas y Negocios.