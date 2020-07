Provincia de Buenos Aires: “cuarentena intermitente” y cronograma propio de flexibilización

En la nueva etapa del aislamiento social decretado como medida sanitaria frente al coronavirus, la provincia de Buenos Aires avanza´hacia una "cuarentena intermitente", según las palabras del propio gobernador Axel Kicillof, quien además anunció el cronograma de flexibilización de actividades para los próximos días.

"Estamos administrando nuestra capacidad sanitaria, que se contagie la menor cantdiad de gente posible y que nadie se quede sin médico, sin cama sin respirador, a la espera de la vacuna, de que la ciencia nos de un remedio mejor, menos costoso en términos de lo que implica para nuestra salud y nuestras costumbres", describió el mandatario provinicial en la conferencia de prensa que compartió con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

"Creo que vamos a pasar a una cuarentena intermitente", agregó y precisó: "Ahora se redujo la velocidad (de contagios), hemos logrado mantener la utilización de las capacidades del sistema sanitario y estamos en capacidad de, de manera escalonada, lenta volver a la etapa anterior"

Pero, agregó, ese nivel de distanciamiento sólo se va a poder sostener "en la medida en que no vuelvan a aumentar los contagios y a utilizarse demasiado las camas". "Si no, lo vamos a lamentar entre todos", advirtió.

"Va a depender muchísimo del esfuerzo de cada uno, de que nadie se relaje, de que no metamos la pata, cada uno", apuntó y destacó que el no haber llegado al día de hoy "con una situación peor" se logró no por el control del Estado sino "porque en la provincia de Buenos Aires se entendió, hubo consciencia y se acataron los consejos y las recomendaciones". "No había un policía, un agente municipal, al lado de cada uno y cada una de las bonaerenses. Hay consciencia", celebró.

Cronograma de apertura

En cuando vamos a la flexibilización de la actual cuarentena dura, precisó que en la provincia se hará "gradualmente":