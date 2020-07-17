  1. EL CRONISTA
  2. INTERNACIONALES
  3. DEFAULT
Internacionales Viernes  17 de Julio de 2020

Brasil superó los 2 millones de casos de Coronavirus

Mercados Online
MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000070,000075,0000
DÓLAR BLUE0,0000126,0000130,0000
DÓLAR CDO C/LIQ1,6739-115,5200
EURO0,765981,718881,7445
REAL-0,163813,336913,3450
BITCOIN0,25279.151,81009.155,9500
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,211429,6250
C.MONEY PRIV 1RA 1D-32,352911,5000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-30,555612,5000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000029,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,000098,0098,00
CUPÓN PBI EN PESOS-0,87342,272,29
DISC USD NY0,851973,4072,78
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL-0,322045.245,2300
BOVESPA2,0500100.553,2700
DOW JONES-0,110026.734,7100
S&P 500 INDEX0,26843.215,5700
NASDAQ0,290010.473,8290
FTSE 1001,10007.273,4700
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,5316330,0504328,3051
TRIGO CHICAGO0,0467196,7626196,6707
MAIZ CHICAGO0,9084131,1955130,0145
SOJA ROSARIO0,4211238,5000237,5000
PETROLEO BRENT-0,392043,200043,3700
PETROLEO WTI-0,171840,680040,7500
ORO0,11681.800,80001.798,7000

OpenGolf Newsletter

Anotate y recibí el resumen semanal del mundo del golf.

OpenGolf
https://www.apertura.com
Revista Apertura
Revista Infotechnology

Notas más leídas

1

Bienes Personales: AFIP fijó las exigencias para no pagar por activos en el exterior

2

Canje deuda ley local: los siete nuevos bonos que ofrecerá el Gobierno

3

Después de cargar contra Galperin y Macri, Camioneros levantó el bloqueo a MercadoLibre

4

Aníbal Fernández versus Viviana Canosa: exabruptos en una discusión sobre Venezuela

5

El dólar blue se afianza en $ 130 tras el salto de ayer