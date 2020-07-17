El Cronista
Internacionales Viernes 17 de Julio de 2020
Brasil superó los 2 millones de casos de Coronavirus
|MONEDAS
|Compra
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|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|70,0000
|75,0000
|DÓLAR BLUE
|0,0000
|126,0000
|130,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|1,6739
|-
|115,5200
|EURO
|0,7659
|81,7188
|81,7445
|REAL
|-0,1638
|13,3369
|13,3450
|BITCOIN
|0,2527
|9.151,8100
|9.155,9500
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,2114
|29,6250
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-32,3529
|11,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-30,5556
|12,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|29,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|98,00
|98,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-0,8734
|2,27
|2,29
|DISC USD NY
|0,8519
|73,40
|72,78
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-0,3220
|45.245,2300
|BOVESPA
|2,0500
|100.553,2700
|DOW JONES
|-0,1100
|26.734,7100
|S&P 500 INDEX
|0,2684
|3.215,5700
|NASDAQ
|0,2900
|10.473,8290
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,5316
|330,0504
|328,3051
|TRIGO CHICAGO
|0,0467
|196,7626
|196,6707
|MAIZ CHICAGO
|0,9084
|131,1955
|130,0145
|SOJA ROSARIO
|0,4211
|238,5000
|237,5000
|PETROLEO BRENT
|-0,3920
|43,2000
|43,3700
|PETROLEO WTI
|-0,1718
|40,6800
|40,7500
|ORO
|0,1168
|1.800,8000
|1.798,7000
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