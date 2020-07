Canje deuda ley local: los siete nuevos bonos que ofrecerá el Gobierno

El proyecto de canje voluntario de la deuda de ley local, con el que el Gobierno busca despejar del horizonte apremiantes vencimientos en dólares, ya ingresó al Congreso, por la Cámara de Senadores donde comenzará su tratamiento en los próximos días.

La iniciativa busca reestructurar los bonos y letras en dólares que emitidos bajo legislación argentina que ronda los u$s 46.000 millones, de los cuales u$s 25.300 millones (un 55%) está en manos privadas, mientras los u$s 20.700 millones restantes en el sector público.

A cambio, ofrecerá cinco bonos en dólares (uno será para refinanciar intereses no pagados) y dos bonos en pesos ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) más un interés adicional (Boncer), con vencimientos mucho más largos: entre 2030 y 2041 para los nominados en moneda extranjera, y de 2026 y 2028 para los de moneda local. Para todos los bonos, los intereses comienzan a pagarse no antes de 2025.

Nuevos bonos en dólares

Serán cuatro series de bonos, de legislación argentina, con vencimientos en 2030, en 2035, en 2038 y en 2041. Se trata de bonos step up, es decir, títulos que pagan un cupón especial en el primer período y cupones más altos en los siguientes, por lo que ofrecen una mayor rentabilidad a medida que avanzan los pagos de intereses.

Estos títulos estarán disponibles para los tenedores de las 12 series de Letras del Tesoro (Letes) en dólares (tanto las emitidas en la administración de Mauricio Macri como en la actual), las nueve series de Bonar en dólares, el bono discount en dólares con vencimiento en 2033 y el bono par de tasa fija en dólares con expiración en 2038.

El canje, que será voluntario, no es para todos los bonos por igual, dado que algunas series estarán vedadas para algunos tenedores, con distintas relaciones de cambio.

Bono 2030: sólo podrán ingresar los tenedores de Letes y los de cinco series de Bonar. Tendrán una quita de capital de 3%. La amortización será de 12 pagos iguales y semestrales de 2025 a 2030.

sólo podrán ingresar los tenedores de Letes y los de cinco series de Bonar. Tendrán una quita de capital de 3%. La amortización será de 12 pagos iguales y semestrales de 2025 a 2030. Bono 2035: podrán ingresar los tenedores de Letes y los de Bonar. Tendrán una quita de capital de 3%. La amortización será de 10 pagos iguales y semestrales de 2031 a 2035.

podrán ingresar los tenedores de Letes y los de Bonar. Tendrán una quita de capital de 3%. La amortización será de 10 pagos iguales y semestrales de 2031 a 2035. Bono 2038: sólo lo podrá obtener el tenedor del bono discount. No habrá quita de capital. La amortización será de 22 pagos iguales y semestrales de 2028 a 2038.

sólo lo podrá obtener el tenedor del bono discount. No habrá quita de capital. La amortización será de 22 pagos iguales y semestrales de 2028 a 2038. Bono 2041: se puede obtener a cambio de cualquiera de los títulos elegibles. No habrá quita de capital. La amortización será de 28 pagos iguales y semestrales de 2028 a 2041.

Además, habrá un bono adicional en dólares con vencimiento a 2030 que recibirán los tenedores de los títulos canjeables como contraprestación a todos los intereses acumulados y no pagados. Será de una tasa de 1% y Economía prevé emitir hasta un valor nominal de u$s 2325 millones.

El cupón para los intereses corridos vencerá el 4 de septiembre de 2030 y constará de ocho pagos semestrales.

Incluirá el interés corrido de cada letra o bono elegible desde la fecha de último pago al 4 de septiembre de 2020 si el título a integrar es presentado durante el "periodo de aceptación temprana de la oferta". Si es presentado después, sólo el interés corrido desde la última fecha de pago al 6 de abril de 2020, con lo que el Gobierno busca incentivar la adhesión temprana al canje.

Nuevos bonos en pesos

Ofrecerá dos bonos en pesos ajustados por CER: el Boncer 2026 con interés anual adicional de 2% y el Boncer 2028 con interés anual adicional de 2,25%. A estos títulos solo podrán acceder los tenedores de Letes y los de las cinco series de Bonar que pueden acceder al bono en dólares con vencimiento en 2030.

El Boncer 2026 tendrá cuatro pagos amortizables iguales y semestrales, de 2025 a 2026. El Boncer 2028 tendrá ocho, también iguales y semestrales, de 2025 a 2028.

Con cualquier título se podrá acceder a cualquiera de los dos nuevos bonos en pesos, pero tienen distintas relaciones de cambio.

Además, al Boncer 2026 podrán acceder también los tenedores de otros títulos que no estaban en la lista de los integrables a los bonos en dólares: dos series de Lelink, un Bonar y un Bonte.

Los que ingresen al canje en pesos también recibirán el bono en dólares como contraprestación al impago de intereses corridos.