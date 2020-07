México y Perú ya permiten retirar aportes

Chile no es el único país que busca recurrir a los fondos de pensión para tratar de reducir el impacto de la crisis.

En abril, el congreso peruano habilitó a los afiliados a retirar hasta el 25% (o un tope de u$s 3740) de sus aportes, que equivale a unos u$s 6230 millones. En Perú operan cuatro empresas privadas de fondos de pensiones, que administran un equivalente a u$s 49.000 millones.

México también permite extraer dinero de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore). De hecho, en junio los retiros por desempleo de los fondos de pensiones se dispararon a un máximo histórico: u$s 83 millones, más del doble en comparación con el mismo mes de 2019.

En los primeros seis meses del año, los retiros parciales por desempleo acumularon 8570 millones de pesos (u$s 382,3 millones) que también es un récord para un periodo similar.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en junio se perdieron 83.311 puestos laborales formales, elevando el total a más de un millón desde el comienzo de la pandemia.