Chile define si habilita el retiro anticipado de fondos de pensión

En el marco de la crisis por la pandemia, el Senado chileno tratará hoy el proyecto de retiro parcial de fondos de pensión, una iniciativa que podría generar la salida de hasta el 10% de los fondos que maneja el sistema previsional.

El proyecto, aprobado el miércoles por la Cámara de Diputados, habilita por única vez el retiro de entre 1 millón de pesos chilenos (u$s 1276) y 4,3 millones (casi u$s 5489) o el equivalente al 10% de los fondos de pensión, para contrarrestar las secuelas económicas de la pandemia.

El proyecto de ley –sancionado por 5 diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos que integra la colación del presidente Sebastián Piñera— fue un duro retroceso político y económico para el gobierno chileno que esta semana había ampliado el Plan de Protección Clase Media (que incluye, entre otros beneficios, un pago directo de u$s 630) con el objetivo, precisamente, de disuadir a los legisladores de sancionar la medida.

En el Senado, la oposición ya adelantó que aprobará el proyecto aunque necesitará sumar al menos dos votos más. Algunos senadores del oficialismo se mostraron abiertos a la iniciativa, pero la decisión de la cúpula de la UDI de llevar al Tribunal Supremo del partido a los cinco díscolos que aprobaron el proyecto en Diputados puede servirles de advertencia.

¿Cómo funciona el sistema de pensiones chileno?

Por años, el sistema previsional – creado en 1981 por José Piñera, hermano del actual presidente chileno, bajo la dictadura de Augusto Pinochet– ha sido un eje de debate público.

Todos los trabajadores en relación de dependencia están obligados por ley a afiliarse a una de las siete AFP que existen en Chile. Los trabajadores deben destinar el 10% de sus salarios al Sistema de Capitalización Individual que es manejado por las Administradoras a cambio de una comisión (del 1,27% en promedio). Cada AFP administra cinco fondos (A,B,C,D y E) de acuerdo al perfil de riesgo del afiliado.

Si bien se ha ido reformando a lo largo de las décadas –en su segundo gobierno Michelle Bachelet creó el Pilar Solidario para asistir a los que no pueden autofinanciar su pensión– la disconformidad por los bajos retornos tras años de aportes generó el movimiento 'No+AFP' y fue uno de los principales reclamos durante el estallido social de fines de 2019.

A principios de mes, una encuesta mostró que un 83% de los consultados apoyaba la aprobación del proyecto y un 52% pediría a su AFP los recursos si se aprobaba.

México y Perú ya permiten retirar aportes

Chile no es el único país que busca recurrir a los fondos de pensión para tratar de reducir el impacto de la crisis. En abril, el congreso peruano habilitó a los afiliados a retirar hasta el 25% (o un tope de u$s 3740) de sus aportes, que equivale a unos u$s 6230 millones. En Perú operan cuatro empresas privadas de fondos de pensiones, que administran un equivalente a u$s 49.000 millones.

México también permite extraer dinero de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore). De hecho, en junio los retiros por desempleo de los fondos de pensiones se dispararon a un máximo histórico: u$s 83 millones, más del doble en comparación con el mismo mes de 2019.

En los primeros seis meses del año, los retiros parciales por desempleo acumularon 8570 millones de pesos (u$s 382,3 millones) que también es un récord para un periodo similar.