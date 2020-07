Juan Carlos Schmid: “El mundo vive la pandemia del desempleo”

Durante las III Jornadas de Transporte y Logística organizadas para celebrar los 22 años de Transport & Cargo, Juan Carlos Schmid, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) brindó su visión desde un enfoque social.

“El mundo está inmerso en una verdadera pandemia de desempleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), está señalando que mucho más del 50% de la población económicamente activa del mundo será afectada por el Covid-19. No hay rubro de la economía que esté escapando de la situación, aunque sabemos que, como en las guerras, siempre hay algún sector del capitalismo que se ve beneficiado”, aseveró el gremialista.

Respecto al puerto de Buenos Aires, y la reciente decisión consensuada de prorrogar las concesiones por dos años, Juan Carlos Schmid dejó claro que “el actual gobierno mostró una filosofía distinta a la que se venía gestionando porque la anterior administración actuaba bajo la influencia notoria del mercado. El Estado en esta situación tuvo un rol decisivo para que no haya costos sociales, porque si hay algo que está demostrando este derrumbe de la economía es que los estados están inyectando recursos para que se mantenga la actividad económica”.

Schmid también se refirió al actual conflicto de Vicentin: “Hay una intervención estatal que me parece apropiada en el sentido de mantener trabajo argentino, de capturar un enclave agroexportador dentro de un espacio geográfico y un sector captado por los grupos internacionales. El debate se lo dejo al parlamento, pero esto está en línea con lo que ocurre en otros lugares. El puerto de Buenos Aires y Vicentin demuestran la voluntad no de ir hacia Venezuela, sino que el Estado participe y tenga influencia en las áreas estratégicas del país. Indudablemente, cuando discutimos el fenómeno de la integración vertical y desatamos un conflicto, lo hacemos porque ya tuvimos experiencias dolorosas en nuestras espaldas.

El secretario general de la CATT resaltó en tal sentido que “cuando se desregula la actividad portuaria, como sucedió en los años 90, uno de los sectores más castigados es el de la estiba. Y tardó años para poder recuperar sus convenios colectivos de trabajo. Ahí funcionó la lógica del mercado. El mercado es ciego, sordo y mudo, y únicamente le interesa el retorno y la ganancia, pero está lejos de cumplir la función social. Si va a haber una caída en la demanda y al mismo tiempo hay problema de la oferta, si los fletes van a la baja, y si hay una destrucción de empleo, es importante que el estado intervenga fuertemente”.

A juicio de Juan Carlos Schmid, “el puerto de Buenos Aires debería haber empezado una transformación hace tiempo atrás. La gestión anterior nunca alcanzó a describir con totalidad la transformación en materia de operatividad. Requiere mayores niveles de inversión y una transformación profunda para captar comercio. Urge entonces que las inversiones provoquen su resultado para lograr un puerto competitivo en posibilidad de transitar el comercio exterior. Cuando se recupere la economía, ignoro cuándo, indudablemente los fletes, y el tráfico tendrán una dinámica que va a desafiar al puerto para que tenga mejor calidad, y excelencia de servicio. Nosotros vemos que el puerto además de eso requiere de una planificación que le permita tener un horizonte más estable”.

A futuro, el secretario general de la FeMPINRA señaló que “la conectividad no solo requiere inversiones en muelles, equipamiento, conexión, sino el acceso al puerto. No es lógico que el acceso al puerto de Buenos Aires tenga un menor calado que la vía troncal de navegación. Ya que se acordó una extensión de las concesiones para dentro de dos años, el ministerio de Transporte debe tener presente que ésta debería ir de la mano con lograr una profundidad uniforme. La discusión de la influencia de los contenedores, hidrocarburos, granos, o la provincia de Buenos Aires frente a otras regiones, muchas veces genera roces, pero el Estado debe sobrevolar estas cuestiones y planificar para que haya una matriz para el comercio exterior que pueda aceptar los desafíos".

"Sin caer en un estatismo absurdo, aun viniendo de un sector estatal, el estado es pesado y no está a la altura de los acontecimientos. Necesitamos En estado inteligente y con recursos que actúe sobre las áreas estratégicas. Necesitamos además que estén las inversiones extranjeras, pero con nucleamientos nacionales que acumulen el trabajo argentino y las ganancias dentro de nuestras fronteras. Ninguno está en contra de la inversión extranjera, lo que no aceptamos es que no dejen nada dentro de nuestro país", concluyó.