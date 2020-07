Vicentin: el Banco Nación insiste en cobrar la deuda de u$s 300 millones y reclama el balance 2019

El Banco de la Nación Argentina, principal acreedor individual del grupo Vicentin está orientando todas sus acciones a un único objetivo: cobrar los créditos por $ 18.500 millones o u$s 300 millones, que otorgó al grupo empresario la gestión anterior de la entidad, que comandaba Javier González Fraga.

"Lo que más queremos, nuestro objetivo fundamental, lo que el banco hace y tiene que hacer es recuperar el dinero de sus créditos", enfatizó Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación en diálogo con El Cronista.

Desde su amplio despacho en la sede central del BNA frente a la Casa Rosada, el titular de BNA destacó la necesidad de recuperar el dinero prestado: "Ya pusimos $ 73.500 millones (durante la emergencia sanitaria), vamos a poner más y queremos esos $18.500 millones también para créditos a las pymes, a las grandes empresas, a los jubilados y en el futuro para créditos hipotecarios", precisó.

Pero el punto crítico y lo que genera mayor incertidumbre es por qué la agroexportadora no presentó el balance 2019. Para Hecker allí podría estar de la clave de cómo la empresa pasó de tener situación 1 en la calificación del Banco y por lo tanto ser sujeto de crédito, a la cesación de pagos declarada en diciembre pasado y la convocatoria de acreedores, en marzo.

Mirá también Las advertencias de Cavallo sobre los efectos de la cuarentena eterna y las nuevas regulaciones El ex ministro de Economía pronosticó que va a costar mucho que la economía se vuelva a reencausar, "todo el mundo va a quedar exhausto con deudas, sin ningún tipo de ahorro y habrá mucha gente con hambre”.

"Me parece muy importante el balance 2019. Estamos muy atentos a eso porque probablemente, haya mucha explicación a qué pasó en ese balance", aseguró Hecker.

Y amplió: "Hay una razón que no conozco pero ese balance no ha sido presentado. En febrero venció el plazo máximo para presentarlo, porque el balance cerró el 31 de octubre, y no ha sido presentado aún".

Podría haber indicios en una información que difundió ayer sobre gran discrepancia entre lo que habría en el balance 2019 y lo que la empresa presentó meses después, cuando declaró su estrés financiero y el default. Se habla nada menos que de $ 80.000 millones. Pero no hay precisiones ni información en la causa. Por eso es clave que aparezca el balance.

Hoy será la primera reunión conciliatoria convocada para hoy en Reconquista por el juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación, Fabián Lorenzini, entre la provincia de Santa Fe y los accionistas de la empresa, en la "búsqueda conjunta de una solución".

El juez Lorenzini lleva adelante el concurso de acreedores y sus últimas actuaciones fueron en sentido contrario a los deseos del Gobierno, en especial al reponer a los accionistas privados en el control de la cerealera, dejando de lado la opción de la intervención.

Consultado sobre la reposición del directorio de la cerealera, que decidió a mediados de junio el juez del concurso, Hecker recordó que "cuando el gobierno nacional planteó la intervención, a nosotros nos pareció oportuno y hemos respaldado ese proceso".

En este punto días pasados tomó cuerpo una versión sobre la eventual recusación del juez debido a que trabajó por 20 años en el Banco Nación, sucursal Reconquista, donde tiene su sede central Vicentin.

- ¿Van a recusar al juez del concurso?, le preguntó El Cronista a Hecker.

- Lo veremos.

- ¿Todavía no está definido por sí ni por no?

- Lo veremos, insistió.



El BNA está muy involucrado en el proceso del concurso y aspira a presidir el Comité de Acreedores, donde comparte asientos con dos representantes de los sindicatos de trabajadores, otros dos por parte de los bancos interenacionales y la Asociación de Cooperativsas Agrícolas (ACA) por los acreedores comerciales.

Mientras tanto el BNA ya empezó a cobrar "por goteo" parte de los u$s 300 millones. "Algo de eso hemos recuperado, hay 11 o 12 millones de dólares que van goteando a alguna cuenta", señaló el presidente del Nación.

Y agregó: "Si bien por este camino es muy lento, para nosotros también revela una actitud, nosotros sí queremos recuperar el dinero".