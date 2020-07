Las advertencias de Cavallo sobre los efectos de la cuarentena eterna y las nuevas regulaciones

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo consideró que “se está exagerando con la cuarentena”, por lo que sugirió apelar a la responsabilidad de cada persona, y no impedirles que salgan a trabajar. Por otro lado, cuestionó duramente la Ley de Teletrabajo que trata el Congreso en el marco de una crítica general a las regulaciones que impulsa el gobierno de Alberto Fernández y que, sostiene, le quitan flexibilidad a la economía cuando más la necesita. Y señaló cuál cree que es hoy la reforma laboral prioritaria e insistió en que se deberían bajar impuestos. “Va a ser muy complicado salir de esta crisis, como consecuencia de la pandemia, pero más con tantas regulaciones que traban al sector privado”, alertó.

“Se está exagerando con la cuarentena. Creo que hay que apelar más a la responsabilidad de cada persona, pero impedir que la gente pueda trabajar me parece muy serio. En algún momento tiene que permitir que la gente salga a trabajar”, opinó Cavallo en una videoentrevista que compartió en su blog personal .

Para el economista, “sin dudas las restricciones en el trasporte público tienen sentido porque es ahí donde puede haber más contagios, pero deberían permitir que reabran las peluquerías, los gimnasios, las actividades profesionales y los comercios, por supuesto con las recomendaciones de cuidados adecuados. Hay que avanzar en esa dirección porque si no las consecuencias van a ser muy graves”.

En esa línea, indicó que “a mucha gente sobre todo a los cuentapropistas, o los que tienen negocios pequeños les va a ser muy complicado porque va a costar mucho que la economía se vuelva a reencausar, todo el mundo va a quedar exhausto con deudas, sin ningún tipo de ahorro y habrá mucha gente con hambre”.

El ex ministro se refirió a la situación que viene arrastrando la Argentina desde hace años en la que se combinan estancamiento económico con alta inflación. “Salir de la estanflación es muy difícil porque requiere replantear reglas de juego e introducir un régimen monetario que asegure que la moneda sea sana. Pero con eso no basta, porque si hay un gran desequilibrio fiscal y el país no tiene crédito, no se puede sostener un buen sistema monetario”, apuntó.

Sin embargo, el ex funcionario destacó que “con eso no basta, porque si hay un gran desequilibrio fiscal, si el país no tiene absolutamente crédito ni forma razonable de financiarlo entonces no se puede sostener un buen sistema monetario. Es muy complicado salir pero más cuando se agregan regulaciones y más regulaciones que trababan al sector privado”.

“Por otro lado, están todas estas trabajas que se han impuesto por esta cuarentena, pero ahora se está discutiendo en el Congreso, y ya tiene media sanción de la Cámara de diputados, como es la Ley de Teletrabajo, no se les ocurre otra cosa que regularlo, con lo cual lo van a dificultar para las empresas y los trabajadores”, apuntó Cavallo.

“Esto que puede ser muy bueno para el trabajador y también para el empleador, si lo regulan tanto, las condiciones que debían darse no se pueden aplicar porque las regulaciones lo prohíben”, advirtió.

“Es una lástima que estos gobierno, como el actual y como la mayoría de los que predominaron desde el 2002 en adelante, crean que desde el Estado con regulaciones van a poder funcionar los distintos mercados como a ellos se les ocurre y eso lo único que hace es introducir inflexibilidad en el funcionamiento de la economía y dificultar la adaptación que cada empresa en las circunstancia en las que les toca actuar”, agregó.

La prioridad laboral

Consultado por "la reofrma laboral pendiente", sostuvo que "lo principal de una buena organización laboral es avanzar hacia la negociación colectiva pero a nivel de cada empresa y con los trabajadores de cada empresa" porque, afirmó, "no tiene sentido la negociación a nivel de todo un sector".

Como ejemplo mencionó el sector de aeronavegación y el caso Latam. "Los que ponen más trabas no son el sindicato de Latam, que deben haber querido negociar con la compañía para que pudiera continuar", sino "la posición de los sindicatos que se han hecho grandes alrededor de Aerolíneas y que tienen una vocación muy monopólica para la empresa para ellos tener un gran poder y sacar cada vez mayores ventajas aunque eso pueda significar enormes pérdida para Aerolíneas Argentinas", cuestionó.

Impuestos

El ex ministro afirmó también que "se pueden y se deben bajar los impuestos". Y se remontó a su experiencia como ministro de Carlos Menem: "Sostengo que ahora, como lo hicimos en el 91, hay que eliminar todos los impuestos que gravan a las importaciones y los que gravan a los insumos que entran en los procesos productivos tanto para la exportación como para el mercado interno, porque esos impuestos aumentan los costos de producción, desalientan la inversión y el aumento de la productividad".

Evaluó que al mismo tiempo, "por supuesto, hay que hacer el máximo esfuerzo por bajar los gastos y evitar que las empresas del Estado sean una carga para el presupuesto", y en esa línea sostuvo que "es fundamental volver a privatizar las empresas que fueron reestatizadas, porque el Estado no sabe manejar las empresas y los sindicatos se aprovechan de que los directivos son políticos que quieren juntar votos y no están preocupados por la eficiencia".