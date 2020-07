Bolsas chinas vuelven a registrar subas récord, pero suenan señales de alerta

"Mixed emotions" es, aparte de un tema de los Rolling Stones, una expresión muy británica para reflejar un estado de ánimo que, por un lado, puede mostrar alegría, pero por otro implica preocupación.

Esto es lo que ahora están sintiendo los analistas respecto de las bolsas chinas, a diferencia de los pequeños ahorristas de ese país que se lanzaron en masa a invertir en sus mercados domésticos.

Es que después del boom del lunes pasado, en el que todas las bolsas chinas registraron subas intradiarias récord, la euforia se apoderó nuevamente de los inversores. Y eso a pesar del antecedente de 2015, que terminó generando una burbuja especulativa que estalló y empobreció a muchos.

Pero lo concreto es que soplan vientos de optimismo en los mercados chinos, después de que Shanghai registrara una suba del 5,71% el lunes, Shenzhen ganara un 3,9% y Hong Kong un 7,8%, y eso a pesar del clima enrarecido que se vive en la ex colonia británica desde que se aprobó la nueva ley de seguridad interior. Y que el índice CSI 300, que engloba a las principales acciones del país, creciera un 5,67%, el mayor incremento desde junio de 2015 (mientras tanto, el subíndice que utilizan los operadores trepó un 10%).

Además, desde principios de año, el CSI 300 lleva ganado más de un 14%, muy superior a sus competidores directos como el S&P 500 (-3,1%) y el Euro STOXX 50 (-10,4%), todo un reflejo de que el miedo a la pandemia ya quedó atrás entre los chinos, y sobre todo luego de que el brote que estalló en Beijing fuera controlado muy rápidamente.

Para tener otra idea de que las cosas tienen un color muy distinto en China que en los Estados Unidos, el volumen negociado en los índices bursátiles de China continental alcanzaron los u$s 213.000 millones, cuatro veces más que lo operado en el S&P 500.

RÁPIDA RECUPERACIÓN

Ahora que el gobierno de Xi Jinping levantó las restricciones por el Covid-19, los inversores internacionales no se quieren perder la rápida recuperación de la segunda economía mundial. Además, las tasas de interés siguen estando en niveles muy bajos, lo que aumenta el atractivo de la renta variable, el único activo financiero que promete altas rentabilidades.

A nivel local, el apetito de los ahorristas chinos por no perderse este rally alcista es patente. De acuerdo con Bloomberg, solo alcanza con mirar la cantidad de búsquedas que se hacen en internet de términos como "invertir en la bolsa" o "abrir una cuenta custodia".

Para varios analistas, el boom de los mercados chinos fue impulsado por un editorial de un diario oficial, tal como sucedió en la ola alcista de 2015, que terminó en la burbuja de precios.

En este caso, tal como hace cinco años atrás, quien dio el pistoletazo de largada para la fiebre bursátil fue la publicación especializada "Securities Times" que recomendaba aprovechar las buenas perspectivas de las bolsas chinas en los próximos meses.

"En el mundo post Covid-19, la economía necesita más que nunca de un incremento saludable del mercado bursátil", rezaba el comentario de opinión del periódico, recordando el elevado nivel del ahorro de los particulares y la enorme liquidez inyectada en la economía por parte del Banco Central.

Esta es la misma opinión del analista del JP Morgan Nikolaos Panigirtzoglou, quien considera que los principales bancos centrales no tienen otra alternativa para reactivar sus respectivas economías. Esa gran inyección de dinero fresco hará que una parte vaya a las bolsas, alimentando futuras subas.

CRAC BURSÁTIL

Pero todo esto no hace olvidar a muchos analistas que el escenario del crac bursátil chino de 2015 puede repetirse. Después de varios meses de mucha especulación en los mercados, los inversores particulares decidieron hacer tomas de ganancias que dispararon el pánico y profundizaron las caídas.

Esta vez, el escenario no es igual al de hace un lustro atrás, ya que el valor de las acciones no es tan elevado como entonces, ni tampoco hay tantos préstamos apalancados para comprar papeles, una estrategia que, cuando cambió la tendencia, resultó ser fatal por su efecto en cadena. Además, el Banco Central decidió morigerar la liquidez para evitar que los mercados tomen impulso. Habrá que ver si su medida no llega demasiado tarde, ahora que los pequeños ahorristas no parecen dudar de sus emociones.