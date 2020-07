Alerta en Provincia ante posibles festejos clandestinos del Día del Amigo

El gobierno bonaerense se encuentra en "alerta" ante la posiblidad que el próximo lunes, en el marco del Día del Amigo, se produzcan encuentros entre personas para celebrar y se genere un contagio masivo de coronavirus.

"Viene el Día del Amigo y es una alerta. Tenemos la costumbre de festejos masivos, pero ahora no se puede y hay que advertirlo desde ahora", sostuvo la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García.

La funcionaria indicó que se hablará con los intendentes, en particular del conurbano bonaerense, y reforzarán la comunicación a la población para desincentivar las reuniones en el marco de esta celebración en medio de la pandemia.

"No se puede y ¿qué se le va a hacer? Tendremos que esperar al año que viene", manifestó García, quien añadió que los alcances de la nueva fase de la cuarentena, que arrancará el próximo sábado, se terminará de definir de acuerdo con los números de contagios de los próximos días.

"No conozco los números finales, sobre si ha resultado efectiva o no la cuarentena estricta, pero me parece muy arriesgado abrir actividades en un momento en que están creciendo los contagios", enfatizó García en declaraciones radiales.

La decisión de cómo continuará la erstrategia epidemiológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires se tomará hacia el fin de esta semana en una reunión entre el presidenteAlberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En ese sentido, García expresó que "es muy poquito lo que han bajado los contagios" y sostuvo que "entre hoy y mañana se verá si de verdad ha sido efectiva esta cuarentena" dura en el AMBA.

"Hay que hacer más docencia respecto de la responsabilidad individual, porque no va a alcanzar el Estado para cuidar a cada ciudadano y marcarle dónde se tiene que parar a la hora de hacer la fila en un comercio", puntualizó la funcionaria.