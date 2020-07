Coronavirus: Macri no hizo en Paraguay la cuarentena que le exigen a extranjeros

Paraguay tiene 2980 casos de coronavirus y 25 muertos, y mantiene sus fronteras cerradas para sostener esta baja tasa de infección, más en vistas de la dramática escalada de contagios en sus vecinos Brasil y Bolivia, donde los respectivos presidentes se contagiaron el coronavirus.

En el marco de la pandemia de Covid-19, el gobierno paraguayo exige hacer una cuarentena a todos los paraguayos y extranjeros sin privilegios extraordinarios que ingresan al país.

Así lo reseña hoy la prensa paraguaya, al indicar que sin embargo, no se la exigió al ex presidente argentino Mauricio Macri cuando ayer ingresó a Paraguay por cinco horas, trasladado de ida y vuelta por un avión del ex presidente paraguayo Horacio Cartes, su anfitrión que lo invitó y con el cual se reunió.

El argentino estaba acompañado por su custodio Leonargo Galiñanes y su secretario privado Darío Nieto, quienes tampoco hicieron la cuarentena que requiere Paraguay.

En mayo, el presidente Mario Abdo Benitez anunciaba que por la pandemia, lo último que reabriría el país serían las fronteras. En vistas de que el país sostuvo una baja tasa de infecciones, a comienzos de julio una encuesta destacó la alta aprobación de los paraguayos a su gestión de la pandemia.

En todo caso, "Macri fue exonerado por el gobierno nacional de Mario Abdo Benitez, que inventó urgentemente un protocolo especial a medida, que ni siquiera se difundió ni tiene la firma de ninguna autoridad del Ministerio de Salud Pública". “Supuestamente se firmó el 9 de julio pasado pero la ciudadanía no se enteró, debido a la falta de publicación”, indica el diario ABC Color y explica que oficialmente se desconoce el motivo del encuentro, aunque reseña varias hipótesis al respecto.

El diario paraguayo La Nación señaló que Macri y Cartes conversaron sobre la crisis sanitaria y económica generada por el Covid-19 y que luego Macri también visitó al mandatario Mario Abdo Benítez.

ABC Color señaló que “evidentemente, la visita de Macri no tiene carácter oficial porque no fue invitado por el gobierno de Abdo Benítez, motivo por el cual ni siquiera recibió acompañamiento de la Embajada argentina”. Y evalúa que “para intentar ‘blanquear’ la visita privada, informaron que Macri fue recibido por el presidente Abdo Benítez en Mburuvicha Róga”.

El diario confirmó que el ex presidente argentino arribó a las 11:25 del lunes en uno de los aviones de la firma Tabacalera del Este SA, propiedad de Cartes, que la aeronave se estacionó en el hangar Aerocentro, del Grupo Cartes, y que partió de regreso con destino a Argentina a las 16:30.