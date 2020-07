YPF mejoró la oferta para el canje de un bono por u$s 1000 millones

La petrolera estatal YPF les anunció ayer a sus inversores que mejorará los términos de la oferta de canje (lanzada hace dos semanas) de un bono por u$s 1000 millones con vencimiento el 23 de marzo de 2021 y bajo legislación de Luxemburgo.

En concreto, ofrecerá u$s 125 en efectivo y u$s 925 en un bono con vencimiento en 2025 por cada u$s 1000 de valor nominal que los acreedores entreguen de su bono con tasa anual de 8,5%. Esto solo estará disponible para quienes acepten este "reperfilamiento" antes del viernes 17 a las 17 de Nueva York, Estados Unidos (las 18 en Argentina). Hasta el momento, el premio por ingresar en la etapa temprana (early bird), que anteriormente finalizaba el jueves 16m era de u$s 100 en efectivo, con u$s 950 en el nuevo bono.

En cambio, los que entren al canje desde la semana que viene y hasta el final de la oferta, previsto para el 30 de julio, tendrán apenas u$s 50 en efectivo y u$s 950 en el nuevo bono, solo si se logró una aceptación mayor al 70% del total. De otra forma, deberá extenderse el Período de Invitación.

La otra mejora se relaciona a una modificación en el esquema de amortizaciones de intereses, que serán semestrales y comenzarán en septiembre de 2021. La propuesta previa tenía 4 amortizaciones anuales a partir de marzo de 2022.

"Desde el momento en que se anunció la oferta de canje, el mercado reaccionó muy positivamente. Esto se vio reflejado en una importante suba de los precios de los bonos internacionales emitidos por YPF (tanto el de 2021 como en el resto de la curva, particularmente 2024 y 2025. En el marco del diálogo constructivo con los inversores, encontramos oportunidades de mejora que podrían redundar en un mayor grado de participación", justificaron allegados a la compañía.

"Este esquema permite reducir la vida promedio del nuevo bono (de 3,2 en su versión original a 2,8 en la nueva estructura) y genera para YPF un cronograma de vencimientos más espaciado, reduciendo aún más el riesgo de refinanciación futuro", ampliaron.

Tras el anuncio que YPF mandó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la madrugada del lunes, la reacción del mercado fue "nuevamente muy positiva, con subas importantes en los precios de los bonos, bajo el entendimiento que estos cambios terminarán por incentivar a los inversores a canjear sus bonos 2021".

En las cercanías de la torre de Puerto Madero creen que este canje "también debería permitirnos retomar paulatinamente una senda de mayor actividad, para ir normalizando las operaciones de la compañía que fueron afectadas por los efectos de la Covid-19", concluyeron.