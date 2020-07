Ante la Justicia, insistirán con la expulsión del Directorio de Vicentin

El Gobierno de Santa Fe se presentará mañana a la audiencia de conciliación que convocó el juez Fabián Lorenzini para acercar posiciones con Vicentin, y lo hará con un pedido explícito. Con el aval de la Casa Rosada, exigirá que el actual directorio de la compañía sea apartado de sus funciones, tal como ocurrió cuando el Gobierno determinó su intrervención.

Y a partir de allí, claro está, se solicitará que se restituya la intervención, medida que hace semanas atrás había dejado sin efecto justamente Lorenzini. Este proceso -según el pedido que elevará la provincia- volverá a estar a cargo de dos interventores designados por el Gobierno nacional y otro por la provincia.

A menos que ocurra algún imprevisto de último momento, quienes concurrirán al encuentro por parte del Estado santafesino serán el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, y la titular de la IGPJ, María Victoria Stratta.

Lorenzini había rechazado el reclamo santafesino presentado el 19 de junio, y mantuvo al directorio de Vicentin, que afronta un concurso con un pasivo de casi $ 100.000 millones entre acreedores comerciales y financieros.

Las expectativas oficiales respecto de los resultados de la reunión que se llevará a cabo mañana a las 17, no son alentadoras ni en el gobierno provincial ni en el nacional.

El gran punto de conflicto que se plantea aquí es que ambas partes se encuentran en esquinas totalmente opuestas respecto de sus pretensiones, por lo que ven como muy compleja la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Sin embargo, no se descarta que la de mañana sea solo la primera oportunidad en que la provincia y Vicentin se vean las caras en el juzgado, y que se estima que Lorenzini podría tener previsto volver a citarlos.

"Me equivoqué"

Previo a este encuentro, ayer el presidente Alberto Fernández lanzó una frase que hizo ruido. "Me equivoqué. Pensé que la gente iba a festejar", sostuvo el mandatario en declaraciones a FM La Patriada.

Sin embargo, estas declaraciones no hicieron referencia a un supuesto error en la determinación de avanzar sobre la expropiación de la empresa santafesina, sino con el hecho de que entendía que la población iba a recibir la noticia de otra forma.

"Me equivoqué con el tema Vicentin. Creí que la situación de crisis estaba más asumida. Cuando anunciaron que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa, pensé que todos iban a salir a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima. No festejaron, nos acusaron de cosas horribles", sostuvo.

En este punto, y como una forma de reafirmar que el Gobierno no modifica su plan, recordó que pidió que le acerquen una situación mejor a la intervención y posterior expropiación, pero que sigue esperando.

Sobre las críticas recibidas, consideró que es "muy respetuoso de la propiedad privada. Pero el Banco Nación también es propiedad privada y le deben $20.000 millones", en referencia la deuda que Vicentin mantiene con la entidad estatal.

"Ojalá la empresa no hubiera tenido este problema y nadie se hubiera metido", afirmó.

Fernández explicó que Gustavo Nardelli, directivo de la empresa, le pidió que intervenga. "Me dijeron que no podían más. El señor Nardelli me dijo a mí, tengo testigos, 'desde el 4 de diciembre perdí mi empresa, ya no la puedo levantar'".