Los bonos argentinos operan mixtos a comienzo de semana

Los bonos argentinos arrancan sin grandes cambios este lunes, con la atención puesta en mayores novedades sobre los avances en la negociación de la deuda y tras recuperarse 2% el viernes .

La renta fija argentina en Nueva York opera mixto a comienzo de semana. En la parte corta de la curva se observan leves subas con el Global 2021, 2022 y 2023 avanzando 0,17%, 0,06% y 0,05% respectivamente. En la parte media de la curva, el Bonar 2026 cae 0,08% mientras que el bono a 2027 y 2027 suben 0,1% y 0,06% respectivamente. Por último, en el extremo mas largo de la curva el bono a 2046 cae 0,04% mientras que el bono a 2048 y 2117 suben 0,27% y 0,08% respectivamente.

El riesgo país arranca la semana en 2314 puntos, cayendo 4 puntos básicos (0,2%) respecto del cierre del viernes.

A nivel local, la atención se centrará en la evolución de los activos en la plaza doméstica tras el fin de semana largo por el día de la independencia y tras el rechazo de los acreedores a la última propuesta. El miércoles, sobre el cierre de la jornada, se supo que los grupos acreedores Ad Hoc y Exchange que incluyen a BlackRock y Fidelity rechazaron la oferta de canje del gobierno. Luego de ese día, Martin Guzman se mantuvo en contacto con ellos con el objetivo de acercar posturas para lograr un acuerdo.

Según explican los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), las posturas entre estos grupos acreedores y el Gobierno no están muy lejos, y la posición de negociar por parte de los fondos parece ser amigable y deja las puertas abiertas a que continúen las negociaciones.

“Si miramos la reacción del mercado tras el comunicado de los bonistas observamos movimientos casi neutrales. Si bien el jueves, en las pantallas de afuera, los bonos argentinos retrocedieron cerca del 2%, los movimientos del viernes compensaron ese retroceso con una suba de una magnitud similar", señalaron.

De todos modos, la incertidumbre en la economía local se mantiene firme: "La Argentina no logra por ahora despejar las dudas sobre su futuro, ni creemos que lo pueda hacer en el muy corto plazo. Es real que resolver el tema de la deuda sumará un punto a favor, pero recordemos que este proceso no solo incluye el canje actual en curso, sino también el de la deuda de ley nacional y la necesidad de un nuevo acuerdo con el FMI (al menos). Es más, aun tras un deal exitoso, volver a lograr financiamiento externo no será fácil”, estimaron.