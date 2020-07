Silobolsas: el mensaje de Cristina que enojó a los ruralistas

En medio de los actos de vandalismo rural, con rotura de silobolsas a la cabeza, y cuando los productores reclaman seguridad y vislumbran en esos ataques intencionalidad política, la vicepresidente Cristina Fernández hizo mención al tema a través de su cuenta de Twitter y despertó el rechazo del sector.



Cristina retwiteó anoche, con el comentario "Me encanta el humor, y cuando es inteligente... más" un twit que, junto a la foto de una mula con los ojos tapados decía: "La primer (sic) mulita arrepentida se confiesa: 'Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía escabeche'".

Me encanta el humor, y cuando es inteligente... más. https://t.co/yY86zpYd7n — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 12, 2020

Eso luego de los intentos del presidenteAlberto Fernández de calmar la escalada entre su administración y el campo (con reuniones de sus ministros con la dirigencia, un acto en un puerto cerealero y la presencia de Daniel Pelegrina, de SRA, en Olivos por el día de la Independencia),

El sector rural no se hizo esperar y salió a responderle a la Vicepresidenta. Muchos productores a través de la red social y por grupos de whatapp se mostraron más que molestos ante la situación.

"Nos preocupa que una vicepresidenta de la Nación se tome a la ligera el vandalismo que hunde a productores y productoras en la inseguridad", dijo el presidente de CRA, Jorge Chemes.

El presidente de CRA remarcó que los hechos de vandalismo "les quita el esfuerzo de casi un año (a los productores)", mientras que al país "alimentos y recursos". Además, consideró como "lamentable" el mensaje de la ex Presidenta.

"A los argentinos y argentinas ya nadie les mete la mula!", remató el dirigente agropecuario.

A principios de mes, desde la misma CRA habían reportado más de 60 ataques a silobolsas desde el inicio de la cuarentena. Lo cual representó unas 5700 toneladas de grano dañados. La situación sigue repidiéndose y ayer le