Impulsan Ahora 18 con tres meses de gracia y reducción de IVA por rubros

Para reactivar el consumo, el Gobierno prevé hacer una suerte de Ahora 21. En realidad, es llevar el Ahora 12 a un Ahora 18, y hacerlo con tres meses de gracia, de modo que la primer cuota se pague recién en noviembre y la última en abril del 2022.

Incluso, para incentivar aún más las alicaídas ventas, la idea es aplicar una reducción del IVA, que puede llegar a 0 en los sectores más castigados, como el caso de los electrodomésticos.

"Es el esquema de trabajo, no está oficializado ni implementado todavía. Lo del IVA también lo están trabajando pero no está cerrado. Estamos pensando en sectores específicos, no algo generalizado", advirtieron desde la Casa Rosada, ante la consulta de este diario.

Revelaron que lo deberá resolver este miércoles el Gabinete Económico, que integra el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

En enero pasado, al renovarse el Ahora 12, el Central aumentó de 1% a 1,5% la porción de "Efectivo mínimo" o encajes que los bancos pueden integrar con el saldo otorgado en financiaciones, permitiendo subirlo al 2,5% de lo financiado con "Ahora 12" si el saldo prestado superaba al de diciembre. Ahora podría darse una compensación similar.

La gran ventaja del programa oficial del Gobierno es que tiene una tasa nominal anual del 20%, que lleva a un costo financiero total del 25%, mientras la inflación prevista por el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central es del 40,7% interanual.

Los bancos contrataron a una de las principales consultoras para que realizaran un mistery shopper sobre el Ahora 12 y 18. Detectaron que más de la mitad de los comercios no respetan poner el mismo precio para pago al contado que en cuotas, sino que encarecen el pago en cuotas o, si se quiere ver de otra manera, abaratan el precio de contado.

De ahí que reclamaron a la Secretaría de Comercio que controle este tipo de situaciones, para evitar que los comercios cobren interés, ya que ofrecen un producto a $ 1000 en efectivo y a $ 1200 con el Ahora 12.

"La tasa directa es altísima. Pasa también que se venden importados de todos los rubros cuando el plan sólo apoyaba a la producción local", revela el estudio.