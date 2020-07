González García: "La situación en la Provincia viene dos o tres semanas detrás de la Ciudad"

Ginés González García advirtió este sábado que la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires viene "dos o tres semanas detrás" respecto de la ciudad de Buenos Aires, y aconsejó cumplir con los controles médicos, tratamientos y con la vacunación obligatoria, en especial de los niños, pese a la pandemia de coronavirus .

"Lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires es una película o serie que va uno o dos capítulos antes de lo que pasa en el Conurbano. Para mí el Conurbano está dos o tres semana atrás, por eso debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, contener los casos, hacer control y aislamiento; ya lo hicimos con Ciudad y ahora con provincia", explicó el ministro en diálogo con TN.

El titular de la cartera sanitaria afirmó que "el AMBA siempre supera cualquier otra dimensión" porque "tiene el 90% de los casos nuevos" y estimó que "si bien hubo una pequeña disminución (de contagios) ayer, la magnitud la veremos en tres o cuatro días ".

En relación a como seguirá la cuarentena después del 17 de julio, cuando concluye la etapa de aislamiento con mayores restricciones en el AMBA, Ginés dijo que "aún no se decidió" y que "esa determinación se toma en los últimos días", aunque reconoció que "hay cansancio, enojo de mucha gente y agotamiento".

"Pero el impacto no es la culpa de las medidas del Gobierno, es culpa de la pandemia", insistió. González García instó a "que nadie postergue ninguna decisión de salud por esta cuestión (del coronavirus)" en referencia a la reducción de consultas médicas desde el inicio de la pandemia y dijo que "se debe hacer con cuidado y con las reglas de juego, al igual que los médicos deben hacerlo".

"Es verdad que está pasando, la gente no debe abandonar los cuidados de la salud, hemos comprado más vacunas que nunca y no se están vacunando. No hay ninguna razón para que no se cumpla lo que se debe hacer, como la vacunación; es un cambio que debemos lograr y la gente debe hacerlo", sostuvo.

El ministro destacó que "el sistema de salud ha tenido una respuesta extraordinaria desde el punto de vista de los respiradores, las camas de terapia, los lugares y los nuevos hospitales" y añadió que "no es fácil aumentar un 40% la capacidad instalada de un país" para atender a las personas en medio de la pandemia.

"En algunos lugares los países que dicen que hoy están saliendo pasaron por situaciones atroces en las que no pudieron atender a la gente como en Madrid o Nueva York, por eso si no se maneja la evolución de las cantidad de casos, no hay sistema en el mundo que lo pueda contener", expresó.

González García mencionó que se tomaron las medidas "que había que tomar por lo que veíamos en el mundo" para evitar que nos pasara y agregó que "hemos cuidado y seguiremos cuidando la vida de los argentinos".

"Creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho todos lo argentinos, con mucho esfuerzo, con perdidas afectivas y económicas, pero tampoco podemos tirar por la borda lo que hemos conseguido", dijo.

El ministro sostuvo que el 60% de las camas de terapia intensiva en el AMBA están ocupadas y que en el resto del país la ocupación está por debajo del 50%, por lo que aseguró que "estamos con un margen", pero "no son poquitas las camas ocupadas".

"Si hay más casos, hay más posibilidad que mucha más gente vaya a terapia. Todo esto se puede ir desbalanceando si no se regula la cantidad de casos nuevos, y eso se logra con muchas medidas, pero la principal es el aislamiento, luego viene el distanciamiento", advirtió.