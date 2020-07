La empresa argentina que no para de subir en Wall Street

No es un banco, no es una energética. No es YPF, ni Cresud, ni Banco Galicia. Se trata de la tecnológica Globant, que está en máximos históricos desde su IPO en julio del 2014.

Si bien el jueves los Adrs tuvieron un día de bajas. Globant fue una de las únicas acciones que subió (+3,33%). Las otras dos fueron Telecom y MercadoLibre.

De hecho, en el after hour -en Wall Street las acciones pueden seguir cotizando una vez cerrada la rueda ordinaria- el papel volvió a trepar y marcó los u$s 176, lo que representó un alza del +5,97%.

En la actualidad, Globant tiene un valor de mercado de u$s 6.500 millones, lo que equivale a dos veces el valor de YPF, 3 vecs del Banco Macro, 6 veces Pampa Energía y 23 veces de Cresud.

Así, en lo que va del año acumula un avance de nada más y nada menos que del (+56,61%).

Tiene un Price To Earning Growth (PEG) de 5,95 y un Price to Sales (P/S) de 9,23. Esto está relacionado con el valor de mercado de la acción, los beneficios por acción y el crecimiento futuro esperado de la compañía.

Gana plata, le va bien. Es Argentina, sí. Pero entonces dónde está el secreto de esta empresas. El valor reside, como su nombre lo indica, en que es una empresa global que le vende sus servicios de excelencia al mundo.

Un dato a tener en cuenta es que no cotiza en la bolsa local, sino que lo hace a través de Cedears, método a través del cuál se invierte en empresas extranjeras desde la Argentina como Apple o Facebook y se escapa del riesgo local, en medio de renegociación de deuda.