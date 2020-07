Alberto y un fuerte mensaje político: “Vine a terminar con los odiadores seriales”

La Argentina vive un 9 de Julio atípico. Los festejos por el 204° aniversario de la independencia se ven afectados por el actual contexto de pandemia que azota a todo el mundo. Por eso es que el presidente Alberto Fernández no viajó a Tucumán como es costumbre, sino que participó de los festejos desde la Quinta de Olivos por videoconferencia.

El discurso de Fernández tuvo un eje vinculado a la economía. Analizó las dificultades que traía el país hasta el 10 de diciembre que fueron profundizadas por el coronavirus. En este sentido, aseguró que se piensa de qué manera gestionar en el día después y “poner a la Argentina de pie”. Y tuvo otro fuerte condimento vinculado a lo político, que buscó dar un mensaje conciliador y alejado de las posturas extremas que existen en las principales coaliciones políticas del país.

Mientras hablaba el Presidente aparecían en imagen los gobernadores de los 24 distritos del país. El único mandatario provincial que no estaba era el puntano Alberto Rodríguez Saá y fue reemplazado por su ministro de Educación. Fernández los nombró uno por uno, aunque a algunos los llamó amigos o les dio un reconocimiento extra: fueron los casos de Gildo Insfrán, Juan Schiaretti, Arabela Carreras, Axel Kicillof, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich, Juan Manzur y Horacio Rodríguez Larreta. En este último caso, un representante de una fuerza política opositora pero con el que ha mostrado grandes muestras de sintonía durante el manejo de la pandemia.

En Olivos lo acompañaron representantes del mundo empresarial y sindical. Estaban sentados junto al presidente Miguel Acevedo y Carolina Castro de la UIA, Héctor Daer de la CGT, Adelmo Gabbi de la Bolsa de Comercio, Eduardo Eurnekian de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Javier Bolzico de Adeba, Néstor Szczech de la CAC y Daniel Pelegrina de SRA.

Mirá también Quién es la única empresaria que acompañó a Alberto en el Acto del día de la Independencia Entre todos los titulares de cámaras empresarias y referentes sindicales la integrante de la cúpula de la UIA destacó como la única mujer que estuvo presente en el escenario. Es la primera dirigente de la historia de la entidad, lidera una autopartista y fue funcionaria durante el macrismo.

Al iniciar su discurso, el presidente recordó la gesta de independencia y destacó los nombres de Manuel Belgrano, Miguel de Güemes, José de San Martín y Juana Azurduy. Aseguró que desea “tener la templanza y el coraje que tuvieron para afrontar un tiempo tan difícil como el que hoy nos toca vivir”.

Tras haberse reunido ayer de forma virtual con los gobernadores, remarcó una vez más el apoyo recibido. En relación a la pandemia consideró que “todos estuvimos de acuerdo en que había que preservar la salud y la vida de la gente antes que nada. No había dilema ni disyuntiva”. Remarcó también que esto se hizo más allá de las identidades ideológicas, ya que ante un nuevo brote “todos reaccionan y actúan, no importa de qué partido sea”.

En relación a las medidas actuales dio una pista acerca de un posible relajamiento, ya que mencionó que “en cuanto pase el 17 de julio, el tiempo de cuarentena en el AMBA, y cuando empiece a haber más calma… estamos trabajando en el futuro”.

Fernández destacó el rol de los trabajadores esenciales, quienes tuvieron un rol central. Y agradeció “a todo el sindicalismo argentino, por haber entendido la fragilidad de este momento”.

En relación a la cuestión económica de la pospandemia, auguró que “entre todos vamos a poner de pie a este país, con los que invierten y con los que trabajan. No es verdad que no tengamos futuro ni ideas”. En este sentido agregó que la actual pandemia “nos permitió ver las cosas en su real dimensión. Nos dejó en claro por qué no podemos volver a cometer los errores del pasado”.

Por otro lado, buscó dar un mensaje conciliador en la cuestión política. Sostuvo que “ninguna sociedad completa su destino en medio de divisiones, teniendo al odio como común denominador. Vine a terminar con los odiadores seriales”.

Sobre esta cuestión declaró que “no vengo a instalar un discurso único. Celebro la diversidad en la Argentina”. Igualmente, agregó una aclaración que pareció ir dirigida al expresidente Mauricio Macri, quien ayer reapareció en la escena pública con críticas a la actual gestión. Fernández sostuvo que “pido que esa diversidad sea llevada adelante con responsabilidad. Eso implica no mentir y respetarnos”.

Para finalizar, volvió a lanzar un mensaje de promoción del federalismo. Aseguró que “esta Argentina centralista no dio buenos resultados. Cuando me vaya del gobierno quiero que cada argentino pueda encontrar su futuro en el mismo lugar en el que nació”.