El Gobierno le quitó dramatismo al rechazo de Blackrock y confirmó que siguen el IFE y los ATP

No sólo fue una videoconferencia para que el ministro de Economía, Martín Guzmán , les explicara los detalles de la oferta a bonistas: los gobernadores también querían saber qué ocurriría con las ayudas que les envía la Nación para enfrentar la crisis del coronavirus . Desde la Quinta de Olivos, Alberto Fernández les garantizó que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) continuarán un mes más en todo el país, sin importar en qué fase se encuentre cada provincia.

Junto a Guzmán; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; y el titular de Diputados, Sergio Massa ; el Presidente les sugirió a los mandatarios: "Necesito que desarrollemos juntos el dia después en las provincias".

Por ahora las extenciones serán por un mes más. "Paso a paso", avisan en el Gobierno citando a Reinaldo "Mostaza" Merlo. "El IFE significa que millones de argentinos no caigan en la pobreza , es una herramienta de emergencia que no vamos a poder darlo siempre", alertó el mismo Fernández en la videoconferencia. A su turno, Cafiero, explayó: "Es una de las políticas publicas que no tiene antecedentes, llega a 9 millones de argentinos". "Esto no reemplaza la creación de empleo, hay que aprovechar este tiempo para reactivar todas las actividades que empiezan a generar empleo", cerró el jefe de ministros.

El gobernador jujeño Gerardo Morales no esperó a terminar la charla virtual para spoilear los anuncios oficiales:

Muchas gracias Sr. Presidente @alferdez por extender el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) a todo el país por un mes más!! — Gerardo Morales (@GerardoMorales) July 8, 2020

De Pedro, más tarde, les anunció que hoy se firmó el desembolso de $ 10.000 millones de Aportes del Tesoro Nacional. "Llevamos 45.000 millones en ATN", calculó.

Pero la vedette de la charla, sin dudas, era el monólogo de Guzmán, en el marco de una negociación en la que el Gobierno ya se había garantizado antes el apoyo de las provincias. "Queremos que todos los que gobiernan se enteren de lo que estamos haciendo con la deuda que heredamos", presentó el tema el Presidente.

"Hicimos una oferta que muestra la gran voluntad del gobierno para llegar a un acuerdo, es el máximo esfuerzo que puede hacer Argentina y cumplirlo, hemos ido hasta el límite", afirmó Guzmán. El ministro, también, evaluó que la "recepción inicial" de la última propuesta fue "positiva por parte de jugadores claves del mercado internacional". Y le quitó dramatismo al rechazo de los comités Ad Hoc Bondholder Group y Exchange Bondholder Group de minutos antes. "El comunicado de Blackrock es consistente con lo mismo que plantearon en las negociaciones", opinó.

En paralelo, no sólo en la videconferencia sino durante toda la jornada, el Gobierno celebró los respaldos del Club de París y el G20 a la oferta, junto al FMI. "Hemos hecho un esfuerzo muy importante y es la hora de que ellos decidan", dejó la pelota en el área contraria Guzmán.

Por su parte, Massa pidió el apoyo de los gobernadores a la propuesta argentina en el Congreso: como el tratamiento de la deuda bajo legislación local irá a Diputados, su aprobación servirá para "mostrar que la oferta Argentina es la última".

El presidente de la Cámara baja, además, les adelantó que se buscará una ampliación del Presupuesto para cubrir los auxilios por la pandemia: detalló que los ATP para las provincias, el refuerzo alimentario, la AUH y el IFE , junto a otros otros programas, representan $ 400.000 mil millones. Su último pedido de respaldo fue para el proyecto de "moratoria impositiva para todos", presentada ayer.