El Cronista
Tecnología Viernes 10 de Julio de 2020
Los mejores auriculares del mundo: limpian solos y salen $ 14.000
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,6757
|69,5000
|74,5000
|DÓLAR BLUE
|0,0000
|123,0000
|127,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,3918
|-
|109,9094
|EURO
|0,6850
|80,3992
|80,4176
|REAL
|0,5215
|13,2381
|13,2425
|BITCOIN
|1,7925
|9.419,8900
|9.423,0900
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,4228
|29,6875
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-37,5000
|10,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-35,2941
|11,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|29,5000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|94,00
|94,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,4348
|2,31
|2,30
|DISC USD NY
|0,7042
|71,50
|71,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0850
|42.497,6000
|BOVESPA
|1,7600
|97.761,0400
|DOW JONES
|0,0600
|25.890,1800
|S&P 500 INDEX
|0,0776
|3.145,3200
|NASDAQ
|0,6400
|10.343,8890
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,1117
|329,3155
|328,9481
|TRIGO CHICAGO
|0,0000
|180,8709
|180,8709
|MAIZ CHICAGO
|0,5797
|136,6087
|135,8213
|SOJA ROSARIO
|0,2565
|234,5000
|233,9000
|PETROLEO BRENT
|0,5339
|43,3100
|43,0800
|PETROLEO WTI
|0,7386
|40,9200
|40,6200
|ORO
|0,6263
|1.815,5000
|1.804,2000
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