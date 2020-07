Energía: por default contractual, Bolivia pide adelantar pagos de importaciones de gas

Economía y política Miércoles 08 de Julio de 2020

Argentina defaultea contrato de gas con Bolivia, que pide anticipar pagos de importaciones

El Banco Nación no envió a YPFB la garantía de cumplimiento del contrato de la ex Enarsa. Por eso, las autoridades de Bolivia mandaron una factura prepaga para anticiparle pagos de importaciones de gas natural por unos u$s 100 millones. No afecta al abastecimiento.